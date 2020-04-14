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Студенты-дезинфекторы в Петербурге попались на попытке мошенничества

сегодня 03:40

Фото с сайта online47.ru

Полиция Санкт-Петербурга задержала 19-летних студентов местных вузов при попытке мошенничества: юноши пытались обманом получить деньги у одного из горожан, предлагая ему услуги по дезинфекции квартиры.

Для убедительности юноши надели форму полицейского и халат врача, которые они купили в интернете. В минувшую пятницу, 17 апреля, они позвонили в одну из квартир дома на улице Композиторов, 33, сообщает online47.ru.

Открывший дверь 30-летний мужчина посчитал странным предложение о дезинфекции квартиры, за которую молодые люди попросили 3000 рублей и вызвал полицию. Получив сообщение, сотрудники полиции незамедлительно выехали по указанному адресу, где и задержали несостоявшихся мошенников.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество». Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

Напомним, на дезинфекцию тротуаров в Новосибирске потратят 27 млн рублей.

Автор:
Юлия Ткаченко
журналист

Теги

мошенничество
Санкт-Петербург

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