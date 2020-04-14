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"Тяжёлых - пятеро, один - на ИВЛ": оперштаб Бурятии сообщил о 125 заболевших коронавирусом

сегодня 08:40

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

Количество заболевших коронавирусом в Республике Бурятия достигло 125 человек; несколько пациентов — в тяжёлом состоянии.

125 лабораторно подтверждённых в установленном порядке случаев заражения COVID-2019 зарегистрировано в Республике Бурятия на утро 20 апреля. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

По информации медиков, на 8:00 часов 20 апреля в инфекционных стационарах находятся 84 больных, выписаны с выздоровлением 38 человек, в том числе за прошедшие сутки выписан 1 пациент. Всего умерли 2 пациента.

Также в региональном минздраве отметили, что на госпитализации находится 13 детей с COVID-19, их состояние удовлетворительное.

"Больных с внебольничной пневмонией – 42 человек, из них с коронавирусной инфекцией – 27, в возрасте старше 65 лет – 10 человек, в том числе с коронавирусной инфекцией – 8 человек. В реанимации находится 5 тяжёлых взрослых пациентов с COVID-19, 1 пациент — на ИВЛ", — говорится в сообщении оперштаба.

Напомним, за минувшие сутки в Москве от коронавируса умерли ещё 28 человек.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

Республика Бурятия
коронавирус

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