В Новосибирске коронавирусом заразились ещё 24 человека - официальное сообщение оперштаба
Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области
Ещё у 24 человек в Новосибирске выявили коронавирус; медики рассказали о новых случаях заболевания.
24 новых случая заражения коронавирусом выявлено в Новосибирске за сутки. Публикуем полное заявление оперативного штаба.
"По данным оперативного штаба на 9 утра 20 апреля в Новосибирской области за сутки выявлено 24 человека с коронавирусной инфекцией: 22 взрослых и 2 ребенка.
За пределы региона выезжали двое – в Москву и Сочи. Семнадцать человек – из близкого круга контактов уже выявленных пациентов.
Пятеро никуда не выезжали, с ранее выявленными инфицированными не контактировали.
В детской больнице №3 находятся 40 детей с подозрением на COVID-19. В том числе 5 детей с подтвержденным диагнозом.
В инфекционную больницу №1 Новосибирска по состоянию на утро 20 апреля госпитализировано 172 человека с подозрением на коронавирусную инфекцию, включая пациентов с подтвержденным диагнозом".
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