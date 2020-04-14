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В Новосибирске коронавирусом заразились ещё 24 человека - официальное сообщение оперштаба

сегодня 09:59

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

Ещё у 24 человек в Новосибирске выявили коронавирус; медики рассказали о новых случаях заболевания.

24 новых случая заражения коронавирусом выявлено в Новосибирске за сутки. Публикуем полное заявление оперативного штаба.

"По данным оперативного штаба на 9 утра 20 апреля в Новосибирской области за сутки выявлено 24 человека с коронавирусной инфекцией: 22 взрослых и 2 ребенка.

За пределы региона выезжали двое – в Москву и Сочи. Семнадцать человек – из близкого круга контактов уже выявленных пациентов.

Пятеро никуда не выезжали, с ранее выявленными инфицированными не контактировали.

В детской больнице №3 находятся 40 детей с подозрением на COVID-19. В том числе 5 детей с подтвержденным диагнозом.

В инфекционную больницу №1 Новосибирска по состоянию на утро 20 апреля госпитализировано 172 человека с подозрением на коронавирусную инфекцию, включая пациентов с подтвержденным диагнозом".

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

коронавирус
Новосибирск

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