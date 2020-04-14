В Новосибирске продолжают ремонтировать дороги

сегодня 20:36 Поделиться

Фото с сайта правительства Новосибирской области

В столице Сибири приступили к ремонту дорожного полотна; управление автомобильных дорог мэрии города Новосибирска предупредило водителей.

Во вторник, 21 апреля, в Новосибирске продолжат восстанавливать асфальтовое покрытие на улицах города. По сообщению управления автомобильных дорог мэрии города, ремонтные работы продолжатся на улицах: Ватутина, Вересаева, Выставочной, Ипподромской, Котовского, Краузе, Курчатова, Планировочной, Российской, площади Труда, разъезде Иня, Цветном проезде и других.

Работники ДЭУ будут наносить дорожную разметку на улицах Богдана Хмельницкого, Героев Революции, Немировича-Данченко, Станиславского, Морском проспекте и других. Кроме того, на разъезде Иня покрасят дорожные ограждения. А сотрудники ГЦОДД нанесут разметку на дорогах и пешеходных переходах улиц Выборной, Кирова и микрорайона Камышенское Плато.

Напомним, 15 апреля стало известно, что на ремонт дорог в Новосибирской области выделят почти 5 миллиардов рублей.