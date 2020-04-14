В обход постановления: несмотря на запрет губернатора, в Новосибирске продолжают работать рынки

сегодня 15:37 Поделиться

Фото с сайта www.vseon.com, https://vk.com/central_rinok_nsk

Согласно постановлению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, с 19 апреля должны быть закрыты рынки; новосибирские предприниматели нашли способ обойти закон

С 19 апреля должны были закрыться все рынки региона в населённых пунктах, где живет более 23 тысяч человек. Деятельность рынков продовольственных и промышленных товаров приостановлена в Новосибирской области из-за угрозы распространения коронавируса постановлением губернатора, однако закрываться поспешили не все.

На сайте регионального минпромторга обозначено количество действующих рынков в Новосибирской области. По данным министерства, в реестр розничных рынков НСО включены 10 объектов торговли. Три из них расположены в Новосибирске – Ленинский, Центральный и Октябрьский. В понедельник, 20 апреля, включённые в реестр Ленинский, Центральный и Октябрьский рынки оказались закрыты, однако открытыми для покупателей до сих пор остаются Левобережный и Хилокский, которых в реестре Минпромторга Новосибирской области нет.

По данным справочника БИС 077, ООО «Левобережное» и ЗАО «Торговый центр Хилокский» размещены в рубрике «Рынки».

В справочной торгового города «Левобережный» отметили, что торговые центры, расположенные на территории, с начала апреля временно приостановили работу, но работа продуктовой площадки продолжается.

Собеседник Сиб.фм в администрации Хилокского рынка заверил, что купить фрукты и овощи, несмотря на приостановление работы рынков, здесь можно ежедневно с 6:00 до 18:00, отметив, что объект торговли осуществляет деятельность как торговый комплекс открытого типа.

По словам адвоката Василия Дубкова, определение розничного рынка (рынка) даётся в Федеральном законе от 30.12.2006 N 271-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации». Согласно ст. 2 этого закона, розничный рынок (далее – рынок) – имущественный комплекс, предназначенный для осуществления деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на основе свободно определяемых непосредственно при заключении договоров розничной купли-продажи и договоров бытового подряда цен и имеющий в своём составе торговые места. Рынки подразделяются на универсальные и специализированные.

«Отдельно понятие "рынок продовольственных и промышленных товаров" в этом законе не определяется», – отмечает юрист.

Определения понятий «торговый центр» и «торговый комплекс» содержатся в ГОСТ Р 51303-2013 Торговля. Термины и определения (с Изменением N 1, с Поправкой). Под торговым центром в государственном стандарте понимается совокупность торговых предприятий и/или предприятий по оказанию услуг, реализующих универсальный или специализированный ассортимент товаров и универсальный ассортимент услуг, расположенных на определённой территории в зданиях или строениях, спланированных, построенных и управляемых как единое целое и предоставляющих в границах своей территории стоянку для автомашин.

Согласно тому же ГОСТ, торговый комплекс – это совокупность торговых предприятий, реализующих товары и оказывающих услуги, расположенные на определённой территории, и имеющая централизующие функции хозяйственного обслуживания торговой деятельности.

«Отсутствие в законодательстве универсального понятийного аппарата и чёткого разграничения между понятиями "рынок", "розничный рынок", "торговый центр", "торговый комплекс" позволяет наполнять эти термины различным содержанием и тем самым избегать тех или иных ограничений и запретов», – заключает Василий Дубков.

Напомним, также в населённых пунктах Новосибирской области с численностью населения более 23 тысяч человек с 18 апреля ограничивается посещение кладбищ.