Вакцина спасёт туристическую отрасль после эпидемии коронавируса – эксперт

сегодня 21:21 Поделиться

Фото Сиб.фм

Из-за бушующей в мире эпидемии коронавируса полностью остановлены такие отрасли как туризм, авиация, сфер гостиничных услуг и общественного питания, торговли; многие аналитики пытаются предугадать, как будет развиваться экономика различных государств.

После пандемии коронавирусной инфекции многие привычки изменятся. В том числе и путешествия. Эксперты предполагают, что массовый туризм будет восстанавливаться как минимум полтора года, зато индивидуальные путешествия получат распространения. Об этом рассказал РИА Новости профессор Центра по исследованию проблем туризма японского Университета Вакаяма Джозеф Чир.

По его словам туристическая отрасль может восстановиться очень быстро. Это зависит от уверенности путешественников. При этом ряд направлений, наиболее пострадавших от коронавируса: Китай, США, Италия, Испания, Франция, Германия и Великобритания.

«Я уверен, что желание людей путешествовать в итоге будет сильнее существующих страхов и сомнений. Мы это уже наблюдали во время прошлых кризисов», — заявил эксперт.

От пандемии коронавируса уже погибли более 165 тысяч человек. И это число с каждым днём растёт. Это привело к закрытию границ и полной остановке международных пассажирских сообщений. Некоторые страны ввели ограничение на передвижение внутри государств. Согласно последним прогнозам Всемирного совета по туризму и путешествиям, к концу 2020 года отрасль может потерять около 2,1 триллиона долларов. Кроме того, эксперты предупреждают, что до 75 миллионов человек, занятых в индустрии туризма, могут лишиться работы.

По мнению Джозефа Чира, люди вначале будут путешествовать неохотно. При этом они будут отдавать предпочтение внутреннему и экологическому туризму. Однако, если будет разработана вакцина, то туристическая отрасль восстановится достаточно быстро. При этом поведение туристов изменится.

«В будущем может сохраниться повышенное внимание к гигиене и мытью рук. Это же приведёт к изменениям ряда транспортных услуг. Люди будут готовы платить больше за проезд в вагонах более высокого класса», — пояснил профессор Чир.

Напомним, 20 апреля пользователи интернета возненавидели новосибирских туристов из Вьетнама.