Видео: бастующие против самоизоляции во Владикавказе забрасывают ОМОН камнями

вчера 23:25 Поделиться

Фото с группы ВК "ЧП Владикавказ"

Около тысячи жителей Северной Осетии вышли на стихийный митинг против режима самоизоляции; они продолжаются уже несколько часов.

Жители Владикавказа, вышедшие на стихийный митинг против объявленного в регионе режима самоизоляции, забросали камнями бойцов ОМОН. Об этом сообщает издание "Подъём" сегодня, 20 апреля.

Ранее Сиб.фм сообщал, что на митинг вышли несколько сотен человек. Сейчас СМИ сообщают, что на центральной площади собралось не меньше тысячи протестующих. По данным организаторов акции, они требуют разрешения выйти на работу во время режима самоизоляции из-за коронавируса.

Изначально митингующие собрались в большом количестве на площади Свободы. Спустя некоторое время к ним вышел глава региона — СМИ сообщают, что из пяти участников акции была создана инициативная группа. Позже, сообщает издание Readovka, площадь Свободы зачистили. Митингующих, по данным издания, оттеснили к площади Штыба. Также канал сообщает, что глава МВД по Республике Осетии отдал указание о разгоне митинга.

Напомним, сегодня новосибирцы возмутились гуляющими на улице во время самоизоляции земляками.