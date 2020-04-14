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Вирусолог назвал бессимптомных носителей коронавируса «вакциной» от болезни

сегодня 10:34

Фото с сайта pixabay.com

Распространяя вирус, бессимптомные носители делают то, что должна делать вакцина; рост заболевания закончится, когда коллективная иммунизация достигнет 70 %.

Вирусолог, академик РАН Феликс Ершов рассказал в эфире НСН о пользе заражённых коронавирусом людей, чья болезнь протекает без выраженных симптомов.

По словам эксперта, неосознанно распространяя вирус, такие люди делают то, что должна делать вакцина.

«Идёт коллективная иммунизация. Когда она достигнет 70 %, закончится рост заболевания. Это процесс, хорошо известный среди вирусных инфекций», – пояснил Ершов.

Вирусолог также уточнил, что считает таких пациентов не бессимптомными больными, а здоровыми носителями инфекции. По оценке эксперта, в России таких людей 50 % от всех заражённых.

«В основном молодые люди, дети», – уточнил Ершов.

Напомним, по данным на утро 20 апреля, коронавирус в России выявлен у 42 853 человек, умерли 389 пациентов.

Автор:
Олеся Сметанникова

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коронавирус

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