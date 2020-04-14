Путин заявил об увеличении производства медицинских масок в России
Фото с официального сайта президента России
В ближайшее время будет производиться 3,5 млн масок в сутки; позже их количество будет увеличено до 7 млн штук в сутки
В понедельник, 20-го апреля, Владимир Путин провёл большое совещание в режиме видеоконференции по санитарно-эпидемиологической обстановке в России. Глава государства заявил о планируемом увеличении объемов производства медицинских масок.
На совещании Владимир Путин сообщил, чо Россия наращивает объемы производства медицинских масок. По словам президента, в начале марта внутри страны выпускалось всего 1 млн 200 тыс. масок в сутки.
«До конца месяца будем производить уже 3,5 млн в сутки, в ближайшее время – 7,5 млн будем производить», – заявил глава государства на совещании.
По словам Путина, отечественные малые и средние предприятия наладили производство гигиенических масок в объеме 5,8 млн.
«Костюмов защитных завезено уже в Россию 1,7 млн, мы нарастили собственное производство с 6 тыс. в середине марта до 20 тыс. и в ближайшее время, к маю, костюмов будет производиться более 100 тыс. в сутки», – рассказал он, отметив, что дополнительно из КНР было завезено 2 миллионов защитных костюмов». «И такая работа будет, безусловно, продолжаться», – отметил Путин.
Напомним, на совещании Владимир Путин заявил о снижении темпа распространения коронавируса в России.
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