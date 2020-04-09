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«Влюблённые в кларнет» в филармонии: онлайн-трансляция на Сиб.фм

сегодня 18:48

Фото с сайта Новосибирской областной филармонии

В режиме всеобщей самоизоляции учреждения культуры приготовили трансляцию онлайн-мероприятий; Сиб.фм предлагает послушать концерт из Новосибирской областной филармонии.

Для того, чтобы жители Новосибирска провели вечер дома со своими родными и близкими, коллектив Новосибирской областной филармонии подготовил цикл концертов. В понедельник, 20 апреля, в рамках открытого цикла трансляций «Филармония без границ» прозвучит концерт «Влюблённые в кларнет».

В исполнении квартета Filarmonica в программе прозвучат произведения, которые написали Феликс Мендельсон, Николло Паганини, Джоаккино Россини, Антонио Вивальди, Давид Поволоцкий. Их произведения исполнят Алекс и Даниэль Гурфинкели, кларнет (Израиль); Евгений Серебренников, рояль; Елена Пильгуева, контрабас; Михаил Беляев, ударные.

Квартет Filarmonica – один из ведущих коллективов Новосибирской филармонии и самых известных квартетов России, регулярно выступающий на престижных российских и зарубежных фестивалях.

Коллектив собрался в конце 1980-х годов по инициативе Валерия Карчагина. С самого начала в его состав входили музыканты Новосибирского академического симфонического оркестра. Официальную историю коллектив отсчитывает от 1990 года – с успешного выступления на Festival des Horens в Германии.

Прямая трансляция начнётся в 20:00 по новосибирскому времени. Сиб.фм предлагает посмотреть трансляцию из Новосибирской областной филармонии.

Напомним, 9 апреля Сиб.фм опубликовал программу онлайн-трансляций новосибирских учреждений культуры.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

Новосибирская филармония
новосибирск
трансляция

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