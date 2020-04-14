Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Возраст моложе 40 лет: что ещё известно о четвёртом погибшем от коронавируса в Новосибирске

вчера 22:32

В Новосибирске погиб ещё один пациент с подтверждённым коронавирусом; ему было 38 лет.

В Новосибирской области зарегистрировали ещё один летальный исход от осложнений на фоне коронавирусной инфекции. Мужчина, как сообщает штаб, скончался в возрасте 38 лет. Это самый молодой пациент, погибший от коронавируса в регионе.

"Четвертый умерший – мужчина 38 лет. Пневмония у него развилась на фоне серьезных патологий. В анамнезе – морбидное ожирение, сахарный диабет, кардиопатия, сердечно-сосудистая недостаточность", — сказано в сообщении штаба.

Всего на территории Новосибирской области зарегистрировано 4 летальных исхода. Все они, как сообщает штаб, имели тяжёлые сопутствующие заболевания.

Под медицинским наблюдением в Новосибирской области остаются 2019 человек. 10071 жителей сняты с наблюдения, добавили в штабе.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

Теги

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

165565
Как подать заявление на пособие на ребёнка до 3 лет: инструкция от ПФР
89391
В России за сутки зарегистрировано 3448 новых случаев заражения коронавирусом
88370
Обращение Путина в связи с коронавирусом 15 апреля: прямая трансляция на Сиб.фм
66618
«Бейтесь яйцами в карантине!»: новосибирцы обрушились с проклятиями на туристов из Таиланда и Вьетнама
60293
Никуда не выезжали: подробности о новых заболевших коронавирусом в Новосибирске
50421
Названа новая дата парада в честь Дня Победы в 2020 году
47982
Где в Новосибирской области нашли коронавирус: полный список территорий на утро 19 апреля