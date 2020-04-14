Возраст моложе 40 лет: что ещё известно о четвёртом погибшем от коронавируса в Новосибирске

вчера 22:32 Поделиться

В Новосибирске погиб ещё один пациент с подтверждённым коронавирусом; ему было 38 лет.

В Новосибирской области зарегистрировали ещё один летальный исход от осложнений на фоне коронавирусной инфекции. Мужчина, как сообщает штаб, скончался в возрасте 38 лет. Это самый молодой пациент, погибший от коронавируса в регионе.

"Четвертый умерший – мужчина 38 лет. Пневмония у него развилась на фоне серьезных патологий. В анамнезе – морбидное ожирение, сахарный диабет, кардиопатия, сердечно-сосудистая недостаточность", — сказано в сообщении штаба.

Всего на территории Новосибирской области зарегистрировано 4 летальных исхода. Все они, как сообщает штаб, имели тяжёлые сопутствующие заболевания.

Под медицинским наблюдением в Новосибирской области остаются 2019 человек. 10071 жителей сняты с наблюдения, добавили в штабе.