«Вы что, бессмертные?!»: новосибирцы грозят гуляющим во время эпидемии коронавируса землякам

сегодня 17:47 Поделиться

Фото Алексея Чистякова

Жители Новосибирска продолжают расслабленно относиться к режиму самоизоляции из-за коронавируса; кто-то их поддерживает, а кто-то угрожает заражением коронавирусом.

Новосибирцы начали грозить заражением коронавирусом своим землякам, которые не соблюдают режим самоизоляции. Комментарии на сайте Сиб.фм под материалом про то, что инфекция начала передаваться в Новосибирске от неизвестных носителей, это подтверждают. Десятки людей всячески критикуют новосибирцев за прогулки на улице.

Большая часть из них считают, что именно несерьёзное отношение к карантинным мерам приводит к росту заболеваемости в регионе. Сегодня, 20 марта, стало известно о 24 новых заражённых – теперь в Новосибирской области их 132.

«С утра поговорил с другом из Иркутска, у них улицы пустые, улицы, подъезды обрабатывают. Включил новости с разных городов: та же история. У нас же с точностью до наоборот. Людям плевать, властям плевать. Народ гуляет, улицы никто не обрабатывает, салоны красоты открыты...» – пишет Антон (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, – прим. Сиб.фм).

С ним согласны другие комментаторы, которые также считают, что виноваты их безответственные земляки.

«Люди гуляют! Дети на самокатах катаются. Мужчины собрания во дворе устраивают. Одно не понятно, вы что бессмертные? Или наплевать на свою семью? На родителей? На соседей? Я дома сижу. Уже месяц. У меня вопрос возникает, почему из-за того что люди гуляют и заражаются я должна на работу выходить не в апреле, а дай бог если в мае, то повезёт ещё. Почему такая беспечность? Они что готовы быть подопытными?» – возмущается Татьяна.

Есть и те, кто считает, что виновны не только простые граждане. Кто-то перекладывает ответственность на региональные власти из-за ослабления режима самоизоляции.

«Никуда не выезжали, ни с кем не контактировали! Это что значит от святого духа заразились? Эта вся ситуация наглядно показывает не эффективность и показушность принимаемых властями мер! Вместо токого чтобы проводить дезинфекцию общественных мест, они смски рассылают! Нужно выяснять где за последние 2 недели были эти 11 человек, проводить дезинфекцию этих мест, транспорта и т.д., информировать население о таких местах, но ничего этого не делается, поэтому люди и заражаются. Интересно власти хотя бы соседям этих людей сообщили, если нет то скорее всего на днях еще зараженных прибавится!», – пишет Андрей. В то же время появилась целая группа людей, которая утверждает – выжить на самоизоляции трудно. Большинство людей перешли на удалённую работу, а те, кто сделать этого не смог, изолироваться до конца не могут. Поэтому, утверждают новосибирцы, выходить на улицу – вынужденная мера. «А что жрать если дома сидеть? Вы тут умные дома сидите -значит вам финансы позволяют?! А мне семью кормить и на изоляцию я плевал, как ходил так и буду ходить!!!!» – пишет человек под ником Ош. Другие жалуются, что и вовсе не могут найти работу сейчас. Причина в самоизоляции. «Вот люди гуляют, ездят на шашлыки, а я и подруги работу не можем найти! Все твердят одно и тоже, когда самоизоляция закончится , мы вам перезвонит. Вот за что такое. Неужели люди отупели в хлам, нельзя было дома посидеть. Ладно тех кто работают. А все бы остальные посидели дома и нас бы сняли с самоизоляции. Как погода хорошая стала, так все поперлись в парки. Ужас», – говорит Галина Овчинникова. Впрочем, в комментариях собралась и другая, не менее многочисленная группа людей. Они полагают, что проблема коронавируса в России сильно преувеличена, ссылаясь на некие планы каких-то правительств. Вероятно, они не прочь прогуляться на улице прямо сейчас. И таких мнений довольно много. Кто-то уверен, что режим самоизоляции не стоит соблюдать, если на улице такая хорошая погода. «А вирус-то, возможно, лабораторный... И по мнению вирусологов, сродни ВИЧ. Ещё совершенно неизвестно чем он переболевшим и выжившим отзовется в ближайшем и отдалённом будущем. У меня работу, к сожалению, никто не отменял и не отменит... А так с удовольствием посидела бы дома, пока эта заваруха не кончится!» – пишет Анна. При этом всегда есть люди, которые адекватно оценивают обстановку. Некоторые смогли до конца осознать, зачем всё-таки нужна самоизоляция. «Вот знаете что злит больше всего. Все думают что их это ни коснется. Такое ощущения что они одни живут в городе. Сидим дома,без зарплаты из-за этой заразы ,надеемся на то что все быстро закончится . А вот из за таких (нам все пофиг). Будем сидеть еще. Люди вы маленько мозг включите,если там еще что осталось. Это может надолго затянуться. И это уже ни шутки,у нас начался только сейчас самый пик», – объясняет Наталья. Режим нерабочих дней в Новосибирской области продлён до 30 апреля. С середины месяца разрешили работать строительным и промышленным компаниям, также открыли салоны красоты и многое другое. От осложнений на фоне коронавирусной инфекции в области скончались три человека.