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Выплата 5000: можно ли получить пособие за июнь, если ребёнок родился в конце месяца

сегодня 17:57

Фото с сайта pixabay.com

Пособие 5000 рублей начисляется на детей до трёх лет в течение трёх месяцев – с апреля по июнь; родители малышей, рождённых в конце июня, сомневаются – могут ли они претендовать на выплату.

Выплата полагается и тем, у кого сертификат на маткапитал ещё не израсходован, и тем, кто его уже полностью потратил. Главное условие – возраст ребёнка.

«Если ребёнок рождён в конце июня 2020 года – пособие ему тоже положено. Согласно законодательству, право на ежемесячную выплату должно возникнуть до 1 июля 2020 года. Если ребенок родится 30 июня текущего года, то семья автоматически получит право на ежемесячную выплату. Если же это случится на день позже, то есть 1 июля, семья получит право на материнский капитал, но на дополнительную выплату – нет», – пояснили в Пенсионном фонде.

Напомним, в апреле Сиб.фм также рассказывал, как подать заявление на пособие в размере 5 000 рублей на портале Госуслуг.

Автор:
Олеся Сметанникова

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