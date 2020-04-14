Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Выплата 5000 на ребёнка до 3 лет: можно ли подать заявление на пособие лично в Пенсионном фонде

сегодня 18:58

Фото с сайта pixabay.com

Пособие 5000 рублей на ребёнка будет выплачиваться в течение трёх месяцев – с апреля по июнь; заявление принимают дистанционно, но семьи интересуются: можно ли подать его лично в письменной форме.

«Да, заявление также принимается в клиентских службах Пенсионного фонда. Однако в связи с мерами по предупреждению распространения коронавирусной инфекции обратиться в ПФР в настоящее время можно только по предварительной записи», – пояснили в Пенсионном фонде.

Пособие положено всем семьям, получившим право на материнский капитал до 1 июля 2020 года, даже если средства по сертификату уже полностью израсходованы.

Заявления будут приниматься до 1 октября 2020 года. В любом случае выплаты предоставят за три месяца – с апреля по июнь.

Теоретически возможность подать заявление лично есть, во многих регионах режим самоизоляции введён до 30 апреля. Однако в случае необходимости его могут продлить.

Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал, как правильно заполнить форму и подать заявление на пособие дистанционно.

Автор:
Олеся Сметанникова

Теги

пособия

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

165020
Как подать заявление на пособие на ребёнка до 3 лет: инструкция от ПФР
89345
В России за сутки зарегистрировано 3448 новых случаев заражения коронавирусом
88308
Обращение Путина в связи с коронавирусом 15 апреля: прямая трансляция на Сиб.фм
66393
«Бейтесь яйцами в карантине!»: новосибирцы обрушились с проклятиями на туристов из Таиланда и Вьетнама
59719
Никуда не выезжали: подробности о новых заболевших коронавирусом в Новосибирске
50337
Названа новая дата парада в честь Дня Победы в 2020 году
47532
Где в Новосибирской области нашли коронавирус: полный список территорий на утро 19 апреля