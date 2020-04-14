Выплата 5000 на ребёнка до 3 лет: можно ли подать заявление на пособие лично в Пенсионном фонде

сегодня 18:58 Поделиться

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Пособие 5000 рублей на ребёнка будет выплачиваться в течение трёх месяцев – с апреля по июнь; заявление принимают дистанционно, но семьи интересуются: можно ли подать его лично в письменной форме.

«Да, заявление также принимается в клиентских службах Пенсионного фонда. Однако в связи с мерами по предупреждению распространения коронавирусной инфекции обратиться в ПФР в настоящее время можно только по предварительной записи», – пояснили в Пенсионном фонде.

Пособие положено всем семьям, получившим право на материнский капитал до 1 июля 2020 года, даже если средства по сертификату уже полностью израсходованы.

Заявления будут приниматься до 1 октября 2020 года. В любом случае выплаты предоставят за три месяца – с апреля по июнь.

Теоретически возможность подать заявление лично есть, во многих регионах режим самоизоляции введён до 30 апреля. Однако в случае необходимости его могут продлить.

Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал, как правильно заполнить форму и подать заявление на пособие дистанционно.