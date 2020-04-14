Выплата 5000 рублей: положено ли пособие на детей, которым уже исполнилось 3 года

сегодня 15:41 Поделиться

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Право на пособие от Путина имеют родители ребёнка младше 3 лет; получить выплату могут также родители детей, которым три года исполняется в июне.

Путинские 5 000 рублей будут платить три месяца – с апреля по июнь.

Выплата полагается и тем, у кого сертификат на маткапитал ещё не израсходован, и тем, кто его уже полностью потратил. Главное условие – возраст ребёнка. Пособие положено детям, рождённым после 1 апреля 2017 года и до 30 июня 2020 года.

«Согласно указу президента от 7 апреля 2020 года, выплата положена только на детей, не достигших трёх лет, в том числе на тех, которым исполнится 3 года в апреле-июне 2020 года», –пояснили в Пенсионном фонде.

Пенсионный фонд будет принимать заявления до 1 октября 2020 года и предоставит выплаты за все месяцы с апреля по июнь при наличии у семьи соответствующего права.

Для получения пособия на ребёнка до трёх лет достаточно подать заявление в электронной форме, никаких дополнительных документов владельцу сертификата предоставлять не нужно. Заявление можно оформить в личном кабинете на портале Пенсионного фонда es.pfrf.ru или сайте Госуслуг gosuslugi.ru.

Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал, как правильно заполнить форму на портале Госуслуг.