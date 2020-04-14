Yota открыла продажи SIM-карт в Merlion

сегодня 16:31 Поделиться

Фото Yota

Yota начала продажу SIM-карт для смартфона в партнёрских сетях широкопрофильного дистрибьютора Merlion; теперь продукт Yota для смартфона доступен на сайтах ритейлеров «Ситилинк», «Позитроника», а также многих других, входящих в партнёрскую сеть Merlion.

Заказать SIM-карты можно в каталоге товаров Merlion и на сайтах партнёров компании. Для активации SIM-карты пользователю необходимо пройти процедуру самостоятельной регистрации удаленно.

«Благодаря сотрудничеству с дистрибьютором Merlion мы расширяем онлайн-присутствие Yota на сайтах региональных и общероссийских ритейлеров, таких как "Ситилинк", "Позитроника", Buroshop.ru и других. Теперь наши SIM-карты для смартфона доступны еще большему количеству людей, а значит подключение к Yota станет ещё быстрее и комфортнее», – комментирует директор по продажам и обслуживанию Yota Антон Назаровский.

Yota для смартфона дает пользователям возможность выбрать подходящее количество минут и гигабайт, а также подключить безлимитный доступ к самым разным приложениям: к социальным сетям, к музыкальным, видео- и почтовым сервисам, а также сервисам такси и геолокации.

«В настоящее время, когда мобильность стала для всех не просто желательной, а и жизненно необходимой, включение в наш товарный портфель SIM-карт Yota – как никогда актуально», – отмечает директор по дистрибуции дивизиона «Широкопрофильная дистрибуция» компании Merlion Татьяна Скокова.

«В дополнение к широчайшему ассортименту смартфонов, ноутбуков, планшетов и модемов (работу которых без сотовой связи представить сложно) теперь нашим партнёрам – как ритейлерам и реселлерам, так и системным интеграторам – доступны и SIM-карты Yota, одного из лидеров-операторов сотовой связи. В спросе не сомневаемся, равно как и в успешном сотрудничестве», – добавляет Татьяна Скокова.

Yota – российский мобильный оператор с федеральным покрытием в сетях 2G/3G/4G. Основные услуги компании − голосовая мобильная связь и интернет 4G.

Напомним, с 15 апреля Yota предлагает месяц безлимитного YouTube.