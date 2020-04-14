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«Заразился от соседки»: у 78 пациентов и врачей больницы в Екатеринбурге нашли коронавирус

сегодня 16:46

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

Екатеринбургскую больницу закрыли на карантин из-за «вспышки коронавируса»; в стационаре COVID-19 подтвердился у 78 человек.

78 пациентов и врачей городской больницы № 1 Екатеринбурга заразились коронавирусом. Об этом сообщает издание «Медуза» со ссылкой на губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

По его словам, «ситуация контролируемая – у большинства людей нет никаких симптомов болезни, они чувствуют себя хорошо. Только один пациент находится сейчас в тяжёлом состоянии».

Журналистам издания удалось выяснить, что носителем вируса мог оказаться врач больницы, который заразился COVID-19 от соседки по дому.

Напомним, по данным на 20 апреля, в России выявлено более 4 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

больница
коронавирус

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