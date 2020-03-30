Звезда телесериала «Элен и ребята» вылечился от коронавируса

сегодня 20:09 Поделиться

Фото https://www.instagram.com/davidproux/

Французский актёр Давид Пру 3 недели боролся с болезнью; сейчас кумир молодёжи 90-х выходит на небольшие прогулки

Французский актёр Давид Пру, сыгравший роль Этьена, друга Кати в культовом сериале 90-х «Элен и ребята», вылечился от коронавируса. Диагноз COVID-19 ему подтвердили в середине марта. О том, что 52-летний Давид Пру здоров, он сообщил корреспонденту Сиб.фм.

«Сначала во Франции мы не думали, что коронавирус – это правда. Мы видели кадры из Китая, как люди падают на улице. Мы думали, что это фейковые видео. Поскольку я сам столкнулся с вирусом, могу сказать, что преодолеть эту болезнь нелегко», – признался Пру.

Болезнь протекала в лёгкой форме и госпитализации не потребовала. Давид Пру лечился дома амбулаторно в своей квартире в Париже, самоизолировавшись в комнате дочери. По его словам, пик пришёлся на 9 день заболевания. Актёр сравнил боль в мышцах, которую испытывал, с адом. В период болезни ему приходилось пить много жидкости и много ходить по комнате, чтобы восстановить силы.

«Сейчас со мной всё в порядке. Я выхожу на улицу и ношу маску, чтобы не заразить окружающих», – рассказал Давид Пру.

Напомним, ранее французский актёр призвал россиян серьёзно отнестись к угрозе коронавируса – соблюдать меры безопасности и чаще мыть руки.