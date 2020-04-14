Аналитики объяснили связь между коронавирусом и ростом штрафов за превышение скорости

сегодня 10:03 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

Почти на 20 % выросло число нарушений правил дорожного движения во время действия режима самоизоляции; чаще всего автомобилисты грешат превышением скорости.

Общее число нарушений ПДД в России увеличилось на 18,5 %, из них 96 % – это наказания за превышение скорости и повторное превышение скоростного режима. Об этом сообщили в пресс-службе автомобильного портала «Дром».

Специалисты объяснили, что брали для сравнения два периода – неделю до карантина с 15 марта по 29 марта и неделю самоизоляции – с 30 марта по 15 апреля 2020 года.

«Причин, по которым люди "гоняют" на карантине, несколько. В первую очередь пустые дороги провоцируют водителей "притопить". Возможно, россияне обрадовались объявленным президентом "каникулам" и рванули за город. Ведь именно на междугородних трассах чаще встречаются камеры видеофиксации нарушений ПДД», – объяснили в пресс-службе.

Эксперты также отметили, что в недавнем опросе на сайте «Дома сидите безвылазно?» 49 % россиян выбрали вариант – «Нет, каждый день вне дома», ещё 22 % – «Нет, хотя бы раз в день выползаю на улицу».

Выходят по делам пару раз за неделю 19 % и всего 7 % респондентов полноценно соблюдают режим самоизоляции.

Напомним, в России обсуждается возможность дальнейшего продления режима самоизоляции.