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Ещё 29 человек умерли от коронавируса в Москве

сегодня 07:13

Фото pixabay.com

По данным оперативного штаба за сутки в Москве умерли ещё 29 пациентов с коронавирусом; самому младшему был 31 год.

За сутки в Москве скончались 29 человек с положительными тестами на коронавирус. Как сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб, самому молодому умершему был 31 год, самому старшему – 94. В общей сложности с начала пандемии в столице умерли 233 пациента.

31-летнему пациенту, у которого обнаружили коронавирус, был поставлен диагноз «двусторонняя субтотальная пневмония с геморрагическим компонентом». В штабе отмечают, что у большинства других больных также были сопутствующие заболевания.

Напомним, 20 апреля в Новосибирске умер ещё один пациент с коронавирусом.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

Москва
коронавирус

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