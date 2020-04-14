Главные тезисы совещания Путина с правительством по коронавирусу 20 апреля: инфекция у детей, вакцины врачам и пик эпидемии

сегодня 00:34 Поделиться

Фото Pixabay/kremlin.ru/Минздрав РФ

Президент РФ сегодня выступил на совещании с правительством по вопросам распространения коронавируса в стране. Он заявил, что пик эпидемии ещё предстоит пережить, Голикова назвала самый безопасный регион, а Собянин продлил карантин в Москве. Самые важные новости с того самого совещания — в материале Сиб.фм.

Путин сказал, что пик эпидемии ещё не наступил

При этом президент России заявил, что в стране замедлились темпы распространения коронавируса. Вероятно, это связано с последней статистикой оперативного штаба — если накануне зарегистрировали больше 6 тысяч больных, то сегодня чуть больше 4 тысяч. Также глава государства оценил введённые ограничительные меры в стране. По его словам, режим нерабочих дней и самоизоляция положительно сказываются на динамике.

«В целом удаётся решать задачи первого этапа борьбы с коронавирусом, то есть его замедлить, но останавливаться нельзя. Распространение в России продолжается, но мы готовились, так что процесс удалось притормозить», – добавил Путин.

Кузбасс стал регионом с самой низкой долей заражённых в России

Об этом сказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова. По её словам, это показатель на заболеваемость среди 100 тысяч населения. Хуже всех среди регионов дела обстоят в Москве, Подмосковье, республике Коми, Ингушетии, Магаданской и Мурманской области. Среднероссийский показатель по числу заразившихся коронавирусом на 100 тыс. жителей составляет 32,1 человек, добавила Голикова.

Регионы на 2-3 недели отстают от Москвы по динамике распространения вируса

Об этом заявила Татьяна Голикова. Количество заболевших в регионах — 15530 человек.

"Рост в 54 регионах страны выше, чем тот, который сложился по стране в целом. В ряде регионов рост существенный. Для этих регионов пока маленькие цифры, но главы этих регионов должны задуматься. Нужно своевременно реагировать ситуации и выявлять контактных", — говорит Голикова.

При этом в России процент больных людей пожилого возраста. Пациентов старше 65 лет в стране 15,5% — по словам вице-премьера, этот показатель ниже, чем в других странах. Также в России низкая доля заболеваемости среди детей до 17 лет — 7,6%.

В Москве продлили пропускной режим

Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. В Москве продолжат работать строгие ограничения до 1 мая. Для того, чтобы детально оценить обстановку с коронавирусом в столице, хватит полутора недель, добавил мэр. Собянин отметил, что за последние десять дней в регионе стабилизировалось суточное количество тяжелобольных пациентов — в среднем, около 1000 человек.

В первую очередь вакцина станет доступна врачам

Такое предложение внеса заместитель главного внештатного специалиста по инфекционным болезням Департамента здравоохранения Москвы Елена Цыганова. Путин без лишних обсуждений поддержал инициативу. Впрочем, сроки появления вакцины ещё не раскрываются. Дата начала клинических испытаний — около 26 июня, сообщает новосибирский центр вирусологии "Вектор". Также по поводу скорейшего производства вакцины высказался и Путин.

"Мы сделаем все, чтобы ускорить административные процедуры. И, если потребуется, выделим необходимые ресурсы", — сказал он.

Стал известен средний возраст больных коронавирусом людей

В России он составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года — для мужчин. Об этом сказала Татьяна Голикова.

"Нельзя проводить параллель с тестированием у России и других стран. У нас своя картина", — добавила она.

Россия вышла на второе место количеству проведённых тестов на коронавирус

"На сегодняшний день, как вы знаете, отмечается в России один из самых больших охватов в мире тестированием населения. На начало сегодняшнего дня выполнено ... 2 миллиона 53 тысячи исследований. Это является вторым результатом в мире", — рассказала Татьяна Голикова на совещании.