Когда в Новосибирске отключат отопление: названа дата
Фото из архива сиб.фм
Отопительный сезон в Новосибирске завершится после майского похолодания.
В мэрии Новосибирска назвали дату, когда в городе завершится отопительный сезон. Отключение тепла станет возможно не раньше середины мая.
По прогнозам синоптиков, в ближайшие три дня в Новосибирске и области ожидается потепление до +27 градусов. Однако уже в начале мая температура упадет до +3...+5 градусов. Прохладная погода сохранится до середины мая. Именно из-за похолодания энергетики продолжат отопительный сезон.
Напомним, стало известно о возможном продолжении режима самоизоляции в России.
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