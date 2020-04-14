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Когда в Новосибирске отключат отопление: названа дата

сегодня 08:03

Фото из архива сиб.фм

Отопительный сезон в Новосибирске завершится после майского похолодания.

В мэрии Новосибирска назвали дату, когда в городе завершится отопительный сезон. Отключение тепла станет возможно не раньше середины мая.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие три дня в Новосибирске и области ожидается потепление до +27 градусов. Однако уже в начале мая температура упадет до +3...+5 градусов. Прохладная погода сохранится до середины мая. Именно из-за похолодания энергетики продолжат отопительный сезон.

Напомним, стало известно о возможном продолжении режима самоизоляции в России.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

отопительный сезон
Новосибирск

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