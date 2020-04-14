Коронавирус мутирует: бороться с пандемией может оказаться ещё сложнее

сегодня 08:36 Поделиться

Фото Pixabay.com

Учёные насчитали 30 различных штаммов коронавируса; мутации вируса могут влиять на тяжесть заболевания.

Китайские исследователи считают, что есть десятки штаммов вируса известного как SARS-COV-2. Он приобрёл их в результате мутаций, что может значительно усложнить борьбу с распространяем пандемии. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на исследование группы ученых из Чжэцзянского университета.

Авторы работы утверждают, что они первые нашли доказательства того, что мутации могут влиять на тяжесть заболевания.

Так, исследователи выяснили, что штаммы, обнаруженные в Китае, были одними из самых опасных и схожи с теми, что распространились по Европе. В США же люди в основном заражаются более слабыми версиями вируса, однако это не касается Нью-Йорка .

Специалисты изучили, насколько эффективно вирус может заражать человеческие клетки, а также уничтожать их. В Китае и некоторых европейских странах, которые сильнее всего пострадали в результате пандемии, такие как Италия и Испания, учёные нашли самые опасные штаммы заболевания. Эти же штаммы были найдены и в Нью-Йорке, эпицентре заражения в США.

В то же время на остальной территории Америки были зафиксированы в основном менее опасные штаммы, среди которых может быть штамм из Уханя, откуда и появился сам вирус.

Напомним, по данным на 20 апреля за всё время пандемии от коронавируса в России погибли больше 400 человек.