Коронавирус в Новосибирске: ситуация к 21 апреля

сегодня 00:55 Поделиться

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В Новосибирске увеличилось количество заражённых и погибших от коронавируса, а всё больше пациентов инфекционной больницы — дети; последние новости о COVID-19 в регионе — в материале Сиб.фм.

Ещё один человек с подтверждённым коронавирусом погиб в Новосибирске

Об этом вечером 20 апреля сообщил оперативный штаб региона. Как сообщили медики, мужчине было 38 лет. Он страдал сахарным диабетом, ожирением, кардиопатией и сердечно-сосудистой недостаточностью, добавили в штабе. Всего в регионе зарегистрировано 4 летальных исхода.

В Новосибирской области выявили 24 новых случая заражения

Как сообщил оперштаб, на вечер 20 апреля в Новосибирской области зарегистрировано 132 больных. 16 человек выписаны из больницы. Среди пациентов, выявленных сегодня, есть двое детей. За границы области выезжали только два человека — остальные заразились либо после контакта с уже выявленными больными, либо от неустановленных лиц.

Прибавились ещё два района области, где выявили больных

За последнюю неделю коронавирус начал активно распространяться в отдалённых районах Новосибирской области. Заражённые появились в Коченёвском и Черепановском районах. Также два новых случая сегодня выявили в Карасукском районе — в общей сложности их три.