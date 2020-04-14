Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Курсанты военной академии заразились коронавирусом

сегодня 07:22

Фото pixabay.com

Курсанты Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге заразились коронавирусной инфекцией; об этом сообщили в министерстве обороны.

В минобороны сообщили о заражении курсантов Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге коронавирусной инфекцией.

«У курсантов факультета подготовки врачей для иностранных армий выявлено наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции», — приводит РИА Новости сообщение военного ведомства.

Как сообщает агентство, при дальнейшем тестировании пробы «ещё 55 курсантов других факультетов дали положительный результат».

Состояние инфицированных оценивается как нормальное, симптоматических проявлений заболевания не наблюдается.

Напомним, в Новосибирске 20 апреля умер четвёртый пациент с коронавирусом.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

Санкт-Петербург
коронавирус

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

165941
Как подать заявление на пособие на ребёнка до 3 лет: инструкция от ПФР
89433
В России за сутки зарегистрировано 3448 новых случаев заражения коронавирусом
88428
Обращение Путина в связи с коронавирусом 15 апреля: прямая трансляция на Сиб.фм
66720
«Бейтесь яйцами в карантине!»: новосибирцы обрушились с проклятиями на туристов из Таиланда и Вьетнама
60808
Никуда не выезжали: подробности о новых заболевших коронавирусом в Новосибирске
50484
Названа новая дата парада в честь Дня Победы в 2020 году
48542
Где в Новосибирской области нашли коронавирус: полный список территорий на утро 19 апреля