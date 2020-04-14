Курсанты военной академии заразились коронавирусом
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Курсанты Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге заразились коронавирусной инфекцией; об этом сообщили в министерстве обороны.
В минобороны сообщили о заражении курсантов Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге коронавирусной инфекцией.
«У курсантов факультета подготовки врачей для иностранных армий выявлено наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции», — приводит РИА Новости сообщение военного ведомства.
Как сообщает агентство, при дальнейшем тестировании пробы «ещё 55 курсантов других факультетов дали положительный результат».
Состояние инфицированных оценивается как нормальное, симптоматических проявлений заболевания не наблюдается.
Напомним, в Новосибирске 20 апреля умер четвёртый пациент с коронавирусом.
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