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Назван срок окончания эпидемии коронавируса в России: самоизоляция может затянуться

сегодня 10:11

Фото из Instagram Александра Васильева

Эпидемия коронавируса в России может продлиться ещё несколько месяцев; пик заражений придётся на начало мая.

До конца лета может продлиться эпидемия коронавируса в России, об этом заявил пульмонолог, терапевт, профессор, заслуженный врач РФ Александр Карабиненко в беседе с «Известиями».

«Новая инфекция следует тем же законам, что и предыдущие. Но она действительно более агрессивная», – подчеркнул эксперт. Он добавил, что людей, которые являются носителями вируса, может быть значительно больше, чем официально зарегистрированных.

По мнению эксперта, вокруг коронавируса раздуто много паники. Карабиненко отметил, что в стране должно хватить ресурсов медицины для лечения инфекции.

Прогноз по окончанию эпидемии давали и другие эксперты. Так, в начале апреля специалисты международной консалтинговой компании Boston Consulting Group опубликовали исследование, где представили прогноз эпидемии коронавирусной инфекции в разных странах и назвали вероятные сроки окончания карантинных мер. Эксперты отметили, что в России карантин может закончиться к середине или концу июня, поскольку пик заражений придётся на начало мая.

По данным на утро 21 апреля, в России с начала эпидемии зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.

Напомним, 20 апреля Владимир Путин заявил о снижении темпа распространения коронавируса в России.

Автор:
Оксана Смирнова
Журналист

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коронавирус

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