Новосибирск накрыло пылью

сегодня 09:11 Поделиться

Скриншот и видео из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»

В Новосибирске сохраняется низкое качество воздуха; город накрыт пылью.

В Новосибирске горожане удивлены пылевой завесой, накрывшей город. Как сообщает «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте», по данным сервиса CityAir, уровень загрязнения воздуха в городе сегодня утром в 8 часов находился на отметке в 6 баллов из возможных 10. В одном кубическом метре воздуха находилось 105 мкг частиц РМ2,5.

Как полагают специалисты, к городской пыле в воздухе добавился дым от горящей травы в пригороде мегаполиса.

«В европейских столицах показатель не превышает 10 мкг частиц РМ2,5», – говорится на странице сообщества.

Напомним, стала известна дата завершения отопительного сезона в Новосибирске.