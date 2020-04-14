Рейс из опасного по коронавирусу Таиланда прибудет в Новосибирск

сегодня 08:24 Поделиться

Фото с сайта S7

В Новосибирск привезут застрявших в Бангкоке туристов из Сибири; известно, что судно приземлится в Толмачёво 23 апреля.

Застрявших в Бангкоке туристов привезут в Новосибирск в четверг, 23 апреля. Об этом сообщается на сайте посольства России в Таиланде.

Рейс будет выполнять авиакомпания S7 Airlines. Ориентировочное время вылета 11.25. В числе туристов, которые вернутся на родину, жители Новосибирска и Красноярска.

В воскресенье в Новосибирске приземлился рейс из вьетнамской Камрани. В Толмачёво доставили 200 туристов.

Напомним, в России могут продлить режим самоизоляции.