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Рейс из опасного по коронавирусу Таиланда прибудет в Новосибирск

сегодня 08:24

Фото с сайта S7

В Новосибирск привезут застрявших в Бангкоке туристов из Сибири; известно, что судно приземлится в Толмачёво 23 апреля.

Застрявших в Бангкоке туристов привезут в Новосибирск в четверг, 23 апреля. Об этом сообщается на сайте посольства России в Таиланде.

Рейс будет выполнять авиакомпания S7 Airlines. Ориентировочное время вылета 11.25. В числе туристов, которые вернутся на родину, жители Новосибирска и Красноярска.

В воскресенье в Новосибирске приземлился рейс из вьетнамской Камрани. В Толмачёво доставили 200 туристов.

Напомним, в России могут продлить режим самоизоляции.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

туристы
аэропорт Толмачёво
коронавирус

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