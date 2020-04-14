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Режим самоизоляции в России могут продлить

сегодня 07:39

Фото pixabay.com

В России могут продлить режим самоизоляции; речь идёт о майских праздниках.

Как сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением возможного продления режима самоизоляции в России, нерабочие дни с высокой долей вероятности продлят на майские праздники.

Майские праздники, скорее всего, станут продолжением режима самоизоляции, а рабочие дни между ними — объявлят нерабочими. Это основной сценарий, который сейчас рассматривают федеральные власти, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом обсуждения вопроса. Если люди будут продолжать находиться дома, это поможет сдержать дальнейшую волну распространения коронавируса.

Напомним, Сиб.фм составил рейтинг самых заражённых стран мира.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

Россия
коронавирус
самоизоляция

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