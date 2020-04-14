Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

У врача республиканской больницы в Хакасии подтвердили коронавирус

сегодня 07:51

Фото pixabay.com

Среди персонала республиканской больницы в Хакасии выявлен заболевший коронавирусом; об этом сообщили в правительстве.

В Хакасии выявлено два случая заболевания коронавирусом среди медицинских работников. Об этом сообщила замглавы Хакасии Татьяна Курбатова во время заседания регионального правительства.

Первый случай был зарегистрирован в Белоярской больницы. Медсестра вернулась из Красноярска. В число её контактов вошли 270 человек.

Во втором случае заболел врач республиканской больницы.

«Обследованию подлежат те сотрудники, которые были в контакте с заболевшим. Круг контактных людей, включая пациентов, будет установлен до конца сегодняшнего дня. Работа предстоит большая», — заметила замглавы Хакасии.

Как сообщают местные СМИ, коронавирус подтвердился у врача-анестезиолога из хирургического корпуса.

Напомним, в Новосибирске 20 апреля зарегистрировали четвёртую смерть от коронавируса.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

Хакасия
коронавирус

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

165941
Как подать заявление на пособие на ребёнка до 3 лет: инструкция от ПФР
89433
В России за сутки зарегистрировано 3448 новых случаев заражения коронавирусом
88428
Обращение Путина в связи с коронавирусом 15 апреля: прямая трансляция на Сиб.фм
66720
«Бейтесь яйцами в карантине!»: новосибирцы обрушились с проклятиями на туристов из Таиланда и Вьетнама
60808
Никуда не выезжали: подробности о новых заболевших коронавирусом в Новосибирске
50484
Названа новая дата парада в честь Дня Победы в 2020 году
48542
Где в Новосибирской области нашли коронавирус: полный список территорий на утро 19 апреля