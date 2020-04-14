У врача республиканской больницы в Хакасии подтвердили коронавирус

сегодня 07:51 Поделиться

Фото pixabay.com

Среди персонала республиканской больницы в Хакасии выявлен заболевший коронавирусом; об этом сообщили в правительстве.

В Хакасии выявлено два случая заболевания коронавирусом среди медицинских работников. Об этом сообщила замглавы Хакасии Татьяна Курбатова во время заседания регионального правительства.

Первый случай был зарегистрирован в Белоярской больницы. Медсестра вернулась из Красноярска. В число её контактов вошли 270 человек.

Во втором случае заболел врач республиканской больницы.

«Обследованию подлежат те сотрудники, которые были в контакте с заболевшим. Круг контактных людей, включая пациентов, будет установлен до конца сегодняшнего дня. Работа предстоит большая», — заметила замглавы Хакасии.

Как сообщают местные СМИ, коронавирус подтвердился у врача-анестезиолога из хирургического корпуса.

Напомним, в Новосибирске 20 апреля зарегистрировали четвёртую смерть от коронавируса.