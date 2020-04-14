В Бурятии резко выросло число заразившихся коронавирусом

сегодня 08:55 Поделиться

Фото Pixabay.com

За сутки коронавирус в Бурятии подтверждён ещё у 28 человек; общее число заразившихся выросло до 153 человек.

По данным на 21 апреля в Республике Бурятия зарегистрировано 153 лабораторно подтвержденных случая заражения COVID-2019. Из них успешно завершили лечение и выписались из больницы 43 человека, умерло 2 человека, сообщает Минздрав Бурятии.

На сегодняшний день в инфекционных стационарах продолжают лечение 85 пациентов. 23 заболевших — из числа прибывших из Ямало-Ненецкого автономного округа находятся в обсерваторе. Принято решение об их госпитализации.

Специалисты определили круг контактных лиц, которые общались с заражёнными. Это 1263 человека, у всех взяты анализы.

На 8:00 вторника, 21 апреля, в инфекционных стационарах с подтвержденной коронавирусной инфекцией находилось 85 больных. Выздоровели 43 человека, в том числе за прошедшие сутки выписано 5 пациентов.

С коронавирусом в больнице находятся также 12 детей, их состояние удовлетворительное.

Больных с внебольничной пневмонией – 45 человек, из них с коронавирусной инфекцией – 28, старше 65 лет – 10 человек, в том числе с коронавирусной инфекцией – 8 чел.

В реанимации находится 4 тяжелых взрослых пациентов с COVID-19, 1 больной — на аппарате ИВЛ.

Напомним, в апреле учёные выяснили, что коронавирус мутирует, исследователи насчитали порядка 30 штаммов.