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В каких районах Новосибирской области выявлен коронавирус: полный список на 21 апреля

сегодня 01:25

Фото Pixabay

В Новосибирской области выявили 24 новых случая коронавируса за сутки; инфекция затрагивает всё больше районов.

На сегодняшний день случаи заражения коронавирусной инфекцией подтверждены в 8 районах Новосибирской области. По данным оперштаба, за последние сутки выявили 24 новых заболевания — двое из них находятся в Коченёвском и Черепановском районах. Полный список территорий, затронутых COVID-19, на 21 апреля выглядит так:

  • Новосибирск
  • Бердск
  • Кольцово
  • Карасукский район
  • Убинский район
  • Здвинский район
  • Колыванский район
  • Черепановский район

За всё время в Новосибирской области выявлено 132 случая заражения коронавирусом. Скончались четыре человека. О гибели последнего стало известно совсем недавно — он стал самым молодым пациентом, погибшим от осложнений на фоне инфекции в области.

Напомним, ранее Сиб.фм составил подробную карту с районами Новосибирской области, где выявили коронавирус.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

Теги

новосибирск
коронавирус

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