В Китае из-за коронавируса внезапно почернели врачи
Фото с сайта pixabay.com
Китайские врачи столкнулись с почернением кожи из-за коронавируса; причиной неестественного цвета стал гормональный дисбаланс.
В Китае столкнулись с необычным проявлением коронавируса. Двое врачей, заразившихся вирусом во время лечения пациентов в Ухане, обнаружили, что их кожа почернела. Об этом сообщает британский таблоид Daily Mail.
Выяснилось, что причиной неестественного цвета кожи у них стал стал гормональный дисбаланс, который был вызван повреждением печени в результате распространения коронавируса по организму.
Доктор Ю Фан рассказал, что когда пришел в себя и узнал о своём состоянии, ему стало страшно. Он также добавил, что столкнулся с ночными кошмарами. Тем не менее Ю Фан смог взять себя в руки и постепенно преодолел психологическое препятствие после того, как врачи успокоили его и организовали для него консультации.
Справиться с болезнью и прийти в сознание врачам им помогло лечение методом экстракорпоральной мембранной оксигенации (метод насыщения крови кислородом).
Напомним, 20 апреля Владимир Путин заявил о снижении темпа распространения коронавируса в России.
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