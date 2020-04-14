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В Китае из-за коронавируса внезапно почернели врачи

сегодня 09:39

Фото с сайта pixabay.com

Китайские врачи столкнулись с почернением кожи из-за коронавируса; причиной неестественного цвета стал гормональный дисбаланс.

В Китае столкнулись с необычным проявлением коронавируса. Двое врачей, заразившихся вирусом во время лечения пациентов в Ухане, обнаружили, что их кожа почернела. Об этом сообщает британский таблоид Daily Mail.

Выяснилось, что причиной неестественного цвета кожи у них стал стал гормональный дисбаланс, который был вызван повреждением печени в результате распространения коронавируса по организму.

Доктор Ю Фан рассказал, что когда пришел в себя и узнал о своём состоянии, ему стало страшно. Он также добавил, что столкнулся с ночными кошмарами. Тем не менее Ю Фан смог взять себя в руки и постепенно преодолел психологическое препятствие после того, как врачи успокоили его и организовали для него консультации.

Справиться с болезнью и прийти в сознание врачам им помогло лечение методом экстракорпоральной мембранной оксигенации (метод насыщения крови кислородом).

Напомним, 20 апреля Владимир Путин заявил о снижении темпа распространения коронавируса в России.

Автор:
Оксана Смирнова
Журналист

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коронавирус

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