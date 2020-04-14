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В Красноярске ввели электронные пропуска из-за коронавируса

сегодня 08:48

Фото ОК,ру

В Красноярском крае с сегодняшнего дня переходят на систему электронных пропусков; они заменят бумажные справки.

С 21 апреля Красноярск переходит на систему электронных пропусков. Об этом на своей странице в ФБ объявил министр цифрового развития края Николай Распопин.

Электронный пропуск выдаётся работникам организаций, чья деятельность не остановлена во время режима самоизоляции. Обладателями цифровых пропусков уже стали 250 тысяч красноярских сотрудников.

Электронный пропуск заменяет бумажные справки от работодателя. С сегодняшнего дня бумажные справки недействительны.

Для передвижения по городу самоизолированные горожане могут получать разовые пропуска. Сделать их можно на специальном портале. Как отмечает министр, воспользоваться пропуском горожане могут не более двух раз в сутки.

Напомним, в России могут продлить режим самоизоляции.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

Красноярский край
коронавирус

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