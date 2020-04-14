В Таиланде нашли российских туристов, которые жили в пещере

сегодня 09:54 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

Полиция в Таиланде обнаружила российских туристов, которые застряли в стране; люди жили в пещере.

В Таиланде полиция обнаружила российских туристов, живущих в пещере, сообщает Chiang Rai Times.

Их выгнали из гостиницы. Они застряли в Таиланде из-за пандемии COVID-19 и не могут вернуться в Россию.

Отдыхающие рассказали, что прилетели в Таиланд два месяца назад. В марте их ограбили, украли видеокамеру, дрон и вещи. Полиция похищенное не нашла. Путешественникам пришлось задержаться в стране. Когда же они приняли решение лететь домой, авиасообщение уже прекратили.

Люди поставили палатку в пещере в бухте Тонсай и жили там. Полицейские доставили отдыхающих в больницу для сдачи анализов, COVID-19 у них не нашли. После теста офицеры устроили путешественников в один из четырёх отелей Краби, которые открыты для помощи иностранцам, застрявшим в стране.

Напомним, в Новосибирск прилетит ещё один рейс с российскими туристами, которые застряли за границей.