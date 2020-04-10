Ветераны ВОВ стали участниками проекта «Герои Поколений!» в Новосибирске

сегодня 10:31 Поделиться

Фото предоставлено организатором акции

Всероссийский проект «Герои с нашего двора!» запустил новую серию баннеров, посвящённую 75-летию Великой Победы; в проекте приняли участие более 30 ветеранов.

К 9 мая на улицах Новосибирска появится баннеры серии «Герои Поколений!». На них вместе с ветеранами Великой Отечественной войны будут лучшие спортсмены региона, кадеты и дети из сферы культуры, а также правнуки победителей.











«То, что сегодня юные чемпионы могут достигать высоких результатов, а все мы – гордиться ими и просто радоваться мирной жизни, возможно благодаря той Великой Победе. Показать эту важную связь между поколениями, сказать искреннее спасибо нашим ветеранам за их подвиг было главной задачей нашего нового проекта. Доволен, что нашей команде удалось это сделать», – рассказал автор проекта «Герои с нашего двора!», руководитель федерального партийного проекта «Единая Россия» «Детский спорт» в Сибирском федеральном округе Александр Борматов.

По его словам, идея серии с ветеранами появилась осенью 2019 года. Было решено посетить каждого из победителей лично, ведь самому младшему из них уже более 90 лет. В апреле это ответственное и очень трогательное дело было успешно завершено.

Ветераны с большой радостью принимали поздравления от юных новосибирцев и в ответ охотно делились с ними мудрыми наставлениями и пожеланиями.

«Ещё одним итогом нашего "маршрута победы" стал фильм, в котором ветераны поделились своим бесценным опытом, дали важнейшие напутствия молодому поколению, да и всем нам! Это видео скоро появится на YouTube-канале "Герои с нашего двора!" и в эфире местных телеканалов», – отметил Александр Борматов.

Серию баннеров «Герои поколений!» новосибирцы смогут увидеть на билбордах, в интернете и в специальном брендированном поезде метро, который вскоре будет готов к выходу на линию.

Напомним, 10 апреля военные рассказали, как велась подготовка к 9 Мая.