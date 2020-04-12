Запретят ли ходить на рыбалку из-за коронавируса
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В России считают, что нужен запрет на рыболовный туризм; просто посидеть на берегу с удочкой никто не запретит.
В России не планируют запрещать рыбалку в условиях пандемии коронавируса. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.
«Повсеместного закрытия любительской рыбалки не будет», – заявил Шестаков.
Вместе с тем чиновник подчеркнул, что такие решения смогут принимать губернаторы регионов, где сложились наиболее тяжёлые ситуации по коронавирусу.
Руководитель Росрыболовства отметил, что с точки зрения рыболовного туризма такой запрет сейчас нужен.
«Но с точки зрения доступа к водоёмам для возможности вылавливания рыбы себе на пропитание – это крайняя мера», – подчеркнул Шестаков.
Напомним, из-за коронавируса в Новосибирской области отменили весеннюю охоту.
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