Запретят ли ходить на рыбалку из-за коронавируса

сегодня 09:23 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

В России считают, что нужен запрет на рыболовный туризм; просто посидеть на берегу с удочкой никто не запретит.

В России не планируют запрещать рыбалку в условиях пандемии коронавируса. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

«Повсеместного закрытия любительской рыбалки не будет», – заявил Шестаков.

Вместе с тем чиновник подчеркнул, что такие решения смогут принимать губернаторы регионов, где сложились наиболее тяжёлые ситуации по коронавирусу.

Руководитель Росрыболовства отметил, что с точки зрения рыболовного туризма такой запрет сейчас нужен.

«Но с точки зрения доступа к водоёмам для возможности вылавливания рыбы себе на пропитание – это крайняя мера», – подчеркнул Шестаков.

Напомним, из-за коронавируса в Новосибирской области отменили весеннюю охоту.