Центр Новосибирска перекроют из-за парада Победы: полный список улиц, на которые не пустят авто

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

20 и 24 июня в центре Новосибирска будет ограничено движение транспорта в связи с проведение репетиции парада Победы и самого мероприятия; публикуем полный список улиц, по которым нельзя будет проехать в эти дни.

Движение транспортных средств в Новосибирске ограничат 20 и 24 июня в связи с парадом Победы в Великой Отечественной войне. В мэрии сибирской столицы заранее рассказали, на каких улицах будут дежурить инспекторы, чтобы автомобилисты продумали альтернативный маршрут.

Так 20 июня с 7:30 до 14:30 будет временное закрыт проезд на следующих участках:

по Красному проспекту на участке от ул. Фабричной до ул. Гоголя;

по ул. Мичурина на участке от ул. Фрунзе до ул. Орджоникидзе;

по ул. Ядринцевской на участке от Красного проспекта до ул. Каменской;

по ул. Орджоникидзе на участке от ул. Советской до ул. Каменской;

по ул. Кирова на участке от ул. Восход до ул. Каменской;

по Октябрьской магистрали на участке от ул. Каменской до Красного проспекта

Сам парад состоится 24 июня. Поэтому с 7:00 до 12:00 нельзя будет проехать:

по Красному проспекту на участке от ул. Фабричной до ул. Гоголя;

по ул. Крылова на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;

по ул. Державина на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;

по ул. Фрунзе на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;

по ул. Романова на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;

по ул. Потанинской на участке от ул. Советской до Красного проспекта;

по ул. Ядринцевской на участке от Красного проспекта до ул. Каменской;

по ул. Трудовой на участке от ул. Орджоникидзе до ул. Мичурина;

по ул. Орджоникидзе на участке от ул. Советской до ул. Каменской;

по ул. Депутатской на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

по ул. Щетинкина на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

по ул. Максима Горького на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

по ул. Чаплыгина на участке от ул. Советской до Красного проспекта;

по Октябрьской магистрали на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

по ул. Октябрьской на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

по ул. Коммунистической на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

по ул. Свердлова на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

по ул. Спартака на участке от ул. Советской до Красного проспекта;

по ул. Сибревкома на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

по ул. Каинской на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

по ул. Мичурина на участке от ул. Фрунзе до ул. Орджоникидзе;

по Октябрьской магистрали на участке от ул. Серебренниковской до ул. Ипподромской;

по ул. Кирова на участке от ул. Ипподромской до ул. Восход.

Также в мэрии предупредили о временном ограничении на следующих участках:

20 июня с 9:30 до 12:30 и 24 июня с 7:00 до 11:00 по чётной стороне ул. Ипподромской на участке от ул. Военной до ул. Фрунзе.

24 июня с 15:00 до 23:00 по техническому проезду на участке от ул. Горской до пляжа «Наутилус».

24 июня с 22:00 до 23:00 по Октябрьскому мосту на участке от дорожных развязок с ул. Зыряновской до площади имени профессора Лыщинского.

"Ограничивается стоянка транспортных средств 20 июня с 7.30 до 14.30 и 24 июня с 7.00 до 12.00 на площади им. Ленина, по ул. Ядринцевской на участке от Красного проспекта до ул. Каменской; по ул. Мичурина на участке от ул. Фрунзе до ул. Орджоникидзе. 24 июня с 8.00 до 23.00 по техническому проезду на участке от ул. Горской до пляжа «Наутилус»., — добавили в администрации.

Напомним, 10 июня заммэра Новосибирска сообщила о закрытии входов у станции метро «Площадь Ленина» во время проведения парада и в часа его репетиции.