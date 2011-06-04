Не только маска: новосибирцам напомнили об эффективном способе защиты от коронавируса в метро

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Новосибирский метрополитен ежедневно перевозит несколько сотен тысяч пассажиров; при этом обезопасить себя от возможного заражения коронавирусом помогает не только маска.

Уровень заболеваемости коронавирусом в Новосибирске продолжает оставаться высоким: ежедневно COVID-19 выявляют примерно у ста жителей региона. В такой ситуации маска, перчатки и регулярное мытьё рук остаются лучшими защитниками от возможного заражения. Те, кто часто пользуется общественным транспортом, давно предпочли бесконтактную оплату проезда бумажным или металлическим деньгам, на поверхности которых скапливается множество вирусов.

Следуя советам эпидемиологов, многие новосибирцы стараются избегать контактов с наличностью. В супермаркетах и аптеках – рассчитываются картой, выбирают онлайн-оплату покупок. А в метро, автобусах и трамваях протягивают к терминалу карту или смартфон. В последнем случае такой вариант самозащиты оказывается не только эффективным, но и довольно выгодным.

Так, с 1 марта до 30 июня владельцы бесконтактных карт «Мир» любого банка при оплате ими проезда в городском муниципальном транспорте или метрополитене получают скидку в 5 рублей. Причём для этого не нужно писать никаких заявлений или заполнять формы для возврата денег.

Схема работает просто: человек прикладывает карту к валидатору в наземном транспорте или к одному из турникетов метро, и сумма разовой поездки списывается уже с учётом скидки.

Действующая до конца июня акция запущена совместно со Сбербанком (он выступает эквайрером проекта по приёму бесконтактных банковских карт в наземном транспорте) и Газпромбанком ( вступает эквайрером в «подземке» Новосибирска), Метрополитеном, местными муниципальными перевозчиками и при поддержке администрации города.

Как отметила директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платёжной системы «Мир» Мария Точилова, привычка платить в одно касание всё больше входит в повседневную жизнь жителей России. Практически три четверти оплат банковскими картами в России совершаются с помощью бесконтактной технологии.

«Это удобный, безопасный и технологичный способ оплачивать покупки в супермаркетах, бензин на АЗС и проезд в городском транспорте. И мы рады предоставить жителям и гостям Новосибирска – держателям бесконтактных карт "Мир" возможность совершать ежедневные поездки в городском транспорте со скидкой», – добавила она.

Отметим, что скидка в размере 5 рублей за каждую поездку действует на маршрутах двух перевозчиков наземного транспорта Новосибирска – это МКП «ПАТП №4» и МКП «ГЭТ».

Напомним, с начала апреля пассажирам новосибирского метро перед поездкой предлагают обработать руки антисептиком.