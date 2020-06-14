Не ждите на остановках: из-за парада Победы в Новосибирске изменят схемы движения общественного транспорта

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В мэрии Новосибирска сообщили об изменении схем движения общественного транспорта в день проведения парада Победы; автобусы и троллейбусы не пойдут по центру и в день репетиции.

Пресс-служба мэрии Новосибирска сообщила, что в дни репетиции и проведения Парада Победы в городе изменят схему движения общественного транспорта.

Движение закрыто совсем

Так, из-за репетиции и парада 20 июня с 7:30 до 14:30 и 24 июня с 7:00 до 12:00 будет полностью закрыто движение по:

Красному проспекту на участке от улицы Фабричной до улицы Гоголя;

улице Орджоникидзе на участке от улицы Советской до улицы Каменской;

Октябрьской магистрали на участке от Красного проспекта до улицы Серебренниковской.

Движение общественного транспорта организуют по прилегающим улицам.

Автобусные маршруты:

№ 8, 18, 21, 54 – о. п. «Автовокзал», ул. Советская, Вокзальная магистраль, далее – по действующим схемам;

№ 5, 13, 28 – о. п. «Автовокзал», ул. Советская, ул. Гоголя, Красный проспект, далее – по действующим схемам;

№ 41 – о. п. «Автовокзал», ул. Советская, ул. Фрунзе, далее – по действующей схеме;

№ 97, 98 – ул. Восход, о. п. «Автовокзал», ул. Советская, ул. Гоголя, далее – по действующим схемам;

№ 75 – ул. Кирова, ул. Восход, ул. Большевистская, о. п. «Автовокзал», ул. Советская, Вокзальная магистраль, далее – по действующей схеме;

№ 31 – Вокзальная магистраль, ул. Советская, ул. Гоголя, ул. Семьи Шамшиных, ул. Военная, далее – по действующей схеме.

Маршрутные такси:

№ 1 – ул. Большевистская, ул. Советская, Вокзальная магистраль, далее – по действующей схеме;

№ 8, 44, 44а, 45 – через ул. Восход, о. п. «Автовокзал», ул. Советскую, Вокзальную магистраль, далее – по действующим схемам;

№ 51 – Вокзальная магистраль, ул. Советская, ул. Фрунзе, ул. Семьи Шамшиных, ул. Военная, далее – по действующей схеме;

№ 16 – ул. Бориса Богаткова, ул. Кирова, ул. Восход, ул. Большевистская, разворот на Автовокзале, «М. Речной вокзал», ул. Восход, правый поворот на ул. Кирова, далее – по действующей схеме.

Троллейбусные маршруты:

№ 13 – ул. Большевистская, ул. Советская, ул. Нарымская, пл. Лунинцев, ул. Гоголя, правый поворот на Красный проспект, разворот на пересечении ул. Крылова – Красный проспект, далее по действующей схеме;

№ 5 – ул. Кирова, ул. Восход, ул. Советская, ул. Нарымская, пл. Лунинцев, ул. Гоголя, правый поворот на Красный проспект, разворот на пересечении ул. Крылова – Красный проспект, далее – по действующей схеме;

№ 10 – ул. Бориса Богаткова, ул. Восход, ул. Большевистская, Автовокзал (для разворота и движения в обратном направлении), ул. Большевистская, ул. Восход, ул. Бориса Богаткова, далее – по действующей схеме;

№ 36 будет закрыт.

Напомним, посмотреть парад Победы в этом году можно только онлайн.