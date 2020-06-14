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Не ждите на остановках: из-за парада Победы в Новосибирске изменят схемы движения общественного транспорта

сегодня 07:51

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В мэрии Новосибирска сообщили об изменении схем движения общественного транспорта в день проведения парада Победы; автобусы и троллейбусы не пойдут по центру и в день репетиции.

Пресс-служба мэрии Новосибирска сообщила, что в дни репетиции и проведения Парада Победы в городе изменят схему движения общественного транспорта.

Движение закрыто совсем

Так, из-за репетиции и парада 20 июня с 7:30 до 14:30 и 24 июня с 7:00 до 12:00 будет полностью закрыто движение по:

  • Красному проспекту на участке от улицы Фабричной до улицы Гоголя;
  • улице Орджоникидзе на участке от улицы Советской до улицы Каменской;
  • Октябрьской магистрали на участке от Красного проспекта до улицы Серебренниковской.

Движение общественного транспорта организуют по прилегающим улицам.

Автобусные маршруты:

  • № 8, 18, 21, 54 – о. п. «Автовокзал», ул. Советская, Вокзальная магистраль, далее – по действующим схемам;
  • № 5, 13, 28 – о. п. «Автовокзал», ул. Советская, ул. Гоголя, Красный проспект, далее – по действующим схемам;
  • № 41 – о. п. «Автовокзал», ул. Советская, ул. Фрунзе, далее – по действующей схеме;
  • № 97, 98 – ул. Восход, о. п. «Автовокзал», ул. Советская, ул. Гоголя, далее – по действующим схемам;
  • № 75 – ул. Кирова, ул. Восход, ул. Большевистская, о. п. «Автовокзал», ул. Советская, Вокзальная магистраль, далее – по действующей схеме;
  • № 31 – Вокзальная магистраль, ул. Советская, ул. Гоголя, ул. Семьи Шамшиных, ул. Военная, далее – по действующей схеме.

Маршрутные такси:

  • № 1 – ул. Большевистская, ул. Советская, Вокзальная магистраль, далее – по действующей схеме;
  • № 8, 44, 44а, 45 – через ул. Восход, о. п. «Автовокзал», ул. Советскую, Вокзальную магистраль, далее – по действующим схемам;
  • № 51 – Вокзальная магистраль, ул. Советская, ул. Фрунзе, ул. Семьи Шамшиных, ул. Военная, далее – по действующей схеме;
  • № 16 – ул. Бориса Богаткова, ул. Кирова, ул. Восход, ул. Большевистская, разворот на Автовокзале, «М. Речной вокзал», ул. Восход, правый поворот на ул. Кирова, далее – по действующей схеме.

Троллейбусные маршруты:

  • № 13 – ул. Большевистская, ул. Советская, ул. Нарымская, пл. Лунинцев, ул. Гоголя, правый поворот на Красный проспект, разворот на пересечении ул. Крылова – Красный проспект, далее по действующей схеме;
  • № 5 – ул. Кирова, ул. Восход, ул. Советская, ул. Нарымская, пл. Лунинцев, ул. Гоголя, правый поворот на Красный проспект, разворот на пересечении ул. Крылова – Красный проспект, далее – по действующей схеме;
  • № 10 – ул. Бориса Богаткова, ул. Восход, ул. Большевистская, Автовокзал (для разворота и движения в обратном направлении), ул. Большевистская, ул. Восход, ул. Бориса Богаткова, далее – по действующей схеме;
  • № 36 будет закрыт.

Напомним, посмотреть парад Победы в этом году можно только онлайн.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

общественный транспорт
Парад Победы
Новосибирск

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