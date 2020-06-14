COVID-19: эксперты зафиксировали значительный ежедневный прирост количества зарегистрированных случаев в Новосибирской области

Фото Михаила Докукина/Сиб.фм, Гусставо Зырянова/Сиб.фм, инфографика ИЦК

Аналитики Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) обнародовали ситуацию с коронавирусом Новосибирской области за неделю; по данным статистики, Новосибирская область стабильно удерживает позиции по показателю прироста заболевших.

За прошедшую неделю с 13 по 19 июня в Новосибирской области показатель количества жителей, которым был поставлен диагноз «новая коронавирусная инфекция», не изменился. К такому выводу пришли аналитики из ИЦК.

По данным экспертов, увеличение произошло в 1,2 раза, хотя в процентном плане отмечается некоторое замедление темпов прироста до 18%. 12 июня этот индекс составлял 22%.

«Таким образом, общая картина недели относительно стабильна», – констатируют в ИЦК.

Более того, по состоянию на 19 июня Новосибирская область удерживает позиции и в общем рейтинге СФО, по-прежнему занимая 8-е место среди сибирских регионов.

Так же, в регионе всё еще фиксируется значительный ежедневный прирост количества зарегистрированных случаев COVID-19 (более 100 человек в сутки).

«Что касается темпов прироста заболевших в целом по СФО, они также не изменились (показатель 1,3 раза). Как и неделю назад, общая картина в округе по цифрам прироста хуже, чем в Новосибирской области», – сообщают эксперты.

В целом, по России прирост ниже, чем в Новосибирской области, и этот индекс за истекшую неделю остался неизменным (показатель составляет 1,1 раза). Также наблюдается стабилизация общероссийских цифр прироста, с перспективами постепенного дальнейшего снижения.

По данным 19 июня на первом месте по индексу прироста заболевших по СФО – Республика Алтай, сменившая в качестве «антилидера» Тыву.

Показатель в Республике Алтай – 1,5 раза. На 2 и 3 местах по приросту – Томская область и Республика Тыва.

Самый большой прирост количества зарегистрированных случаев заболевания в Новосибирской области был зафиксирован 15 июня –109 за сутки.

Новосибирская область входит в перечень субъектов РФ, где зафиксировано более 4000 выявленных заболевших, и вскоре преодолеет порог в 5000. По общему количеству инфицированных в СФО впереди Новосибирской области – Иркутская область и Красноярский край (в котором официально зарегистрировано более 7000 случаев).

Напомним, 19 июня ещё 181 человек в России умер от коронавируса.