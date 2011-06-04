Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Господдержка для малого бизнеса под 2%. Получить

«И это в разгар пандемии!»: томичка пожаловалась на спонтанную кальянную в администрацию города

вчера 23:31

Фото ТВ2

Жительница Томска пожаловалась в городскую администрацию на людей, которые устроили кальянную прямо на улице; молодые люди привозят с собой кальяны и отдыхают на побережье реки Томи.

Женщина пожаловалась на массовое скопление отдыхающих людей на набережной реки Томи. Соответствующее письмо с жалобой передано мэру Томска Ивану Кляйну. Об этом сообщает "ТВ2" со ссылкой на местную жительницу Наталью Киселеву.

По ее словам, спонтанная кальянная сформировалась на набережной реки Томи недалеко от библиотеки имени Пушкина. Люди приезжают туда по вечерам на своих автомобилях, привозят с собой кальяны, слушают музыку и веселятся до трех-четырех часов ночи. На набережной собираются около 40-50 машин, отметила женщина.

Женщина рассказала, что жителям ближайших домов несколько раз приходилось вызывать полицию из-за громкой музыки отдыхающих.

«Через полчаса после вызова я вышла на набережную посмотреть, что происходит. Зрелище поразило. Вся набережная в два ряда заставлена автомобилями с молодежью (машин 40-50)! И это в разгар пандемии! Играет музыка, особенное неудобство доставляют сабвуферы, даже с закрытыми наглухо окнами мы слышим вибрацию ритма», — говорит она.

Томичка обращалась с письменным обращением в полицию, но ей ответили, что это не в компетенции полиции. Сейчас Наталья Киселева просит администрацию города обратить внимание на произвольное место отдыха массовое скопление людей в период пандемии.

Напомним, 28 мая музыкальная группа из Новосибирска планировала провести концерт на берегу Оби.

Автор:
Виталий Ягодин
Журналист

0

Теги

карантин
Томск

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

80320
Алкоголизм зависит от группы крови: учёные сделали сенсационное открытие
78940
Пособие на ребёнка до 1,5 года увеличили вдвое: когда заплатят по-новому
40737
В России выявлено 8 248 новых случаев коронавируса: оперштаб
38892
В свидетельстве о смерти – COVID-19: от коронавируса в Новосибирске умерли 60 человек
34053
7843 человека в России заразились коронавирусом за сутки
29366
Путин предложил помочь работающим пенсионерам
28368
Выплата 10000 на ребёнка: Совет Федерации просит увеличить возраст получателей пособия до 18 лет