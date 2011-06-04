«И это в разгар пандемии!»: томичка пожаловалась на спонтанную кальянную в администрацию города

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Жительница Томска пожаловалась в городскую администрацию на людей, которые устроили кальянную прямо на улице; молодые люди привозят с собой кальяны и отдыхают на побережье реки Томи.

Женщина пожаловалась на массовое скопление отдыхающих людей на набережной реки Томи. Соответствующее письмо с жалобой передано мэру Томска Ивану Кляйну. Об этом сообщает "ТВ2" со ссылкой на местную жительницу Наталью Киселеву.

По ее словам, спонтанная кальянная сформировалась на набережной реки Томи недалеко от библиотеки имени Пушкина. Люди приезжают туда по вечерам на своих автомобилях, привозят с собой кальяны, слушают музыку и веселятся до трех-четырех часов ночи. На набережной собираются около 40-50 машин, отметила женщина.

Женщина рассказала, что жителям ближайших домов несколько раз приходилось вызывать полицию из-за громкой музыки отдыхающих.

«Через полчаса после вызова я вышла на набережную посмотреть, что происходит. Зрелище поразило. Вся набережная в два ряда заставлена автомобилями с молодежью (машин 40-50)! И это в разгар пандемии! Играет музыка, особенное неудобство доставляют сабвуферы, даже с закрытыми наглухо окнами мы слышим вибрацию ритма», — говорит она.

Томичка обращалась с письменным обращением в полицию, но ей ответили, что это не в компетенции полиции. Сейчас Наталья Киселева просит администрацию города обратить внимание на произвольное место отдыха массовое скопление людей в период пандемии.

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