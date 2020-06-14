Коронавирус в мире: последние новости о COVID-2019 к 20 июня - уничтожение заражённых норок в Дании, окончание самоизоляции премьер-министра Казахстана, правонарушение Владимира Зеленского

Фото pixabay.com, wikipedia.org

В Дании уничтожат около 11 тысяч норок из-за инфицирования коронавирусом, в Украине суд не может оштрафовать президента страны, в США заработают кинотеатры; эти и другие новости в событиях дня на Сиб.фм.

К 20 июня количество заражённых коронавирусной инфекцией в мире составило 8 497 718 человек, из которых 454172 — умерли, 4 166 096 — выздоровели.

Ниже приведена таблица со статистическими данными по трем странам, в которых выявлено больше всего зараженных COVID-2019.

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАРАЖЕННЫХ ПРИРОСТ ЗА СУТКИ ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УМЕРШИХ ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ВЫЗДОРОВЕВШИХ МИР 8 497 718 142039 454172 4 166 096 США 2 191 052 271162 118 434 599115 БРАЗИЛИЯ 978 142 22765 47 748 534580 РОССИЯ 569 063 7972 7 841 324406

Уничтожение заражённых норок в Дании

Ветеринарные службы Дании решили уничтожить 11 тысяч норок на одной из ферм в стране. Коронавирус у зверей обнаружили после того, как был инфицирован один из сотрудников компании-заводчика. Дания является самым крупным в мире производителем шкурок этих животных.

"Все норки на ферме, на которой обнаружен вирус, будут забиты для предотвращения распространения заболевания", — цитирует чиновников информационное агентство Reuters.

Окончании самоизоляции премьер-министра Казахстана

В Казахстане премьер-министр страны Аскар Мамин вышел из двухнедельного карантина. Тест чиновника на коронавирус показал отрицательный результат.

"Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин вышел из режима самоизоляции по истечении необходимого срока в соответствии с протоколом диагностики коронавирусной инфекции. По результатам повторного контрольного теста на COVID-19 получен второй отрицательный результат", — написала руководитель пресс-службы премьер-министра Казахстана Зарина Нурланова.

Юридическая коллизия в отношении Зеленского

Хмельницкий городской районный суд приостановил дело в отношении президента Украины Владимира Зеленского, который нарушил карантин. Это вызвано необходимостью разъяснить норму конституции о неприкосновенности главы государства.

Главу Украины вместе с руководителем президентского офиса Андреем Ермаком и другими представителями власти поймали за распитием кофе внутри кафе в Хмельницком, что нарушает карантин. Зеленский заявил, что готов понести ответственность за правонарушение.

Возобновление работы крупнейшей сети кинотеатров в США

В США крупнейшая сеть кинотеатров AMC Theatres откроет большую часть залов уже 15 июля. В стране возобновят работу 450 кинотеатров. Остальные 200 залов начнут функционировать в ближайшие месяцы.

Сначала зрителям покажут старые фильмы, постепенно возвращаясь к привычному режиму работы. По планам, 24 июля в кинотеатрах AMC состоится премьера картины режиссера Ники Каро "Мулан" (Mulan, 2020). Чтобы снизить распространение коронавируса, число мест сократят на 30%, увеличат перерывы между сеансами, в залах несколько раз в день будут проводить дезинфекцию.

Напомним, 19 июня стало известно, что новосибирец пытается отсудить 500 тысяч рублей за сорванную из-за коронавируса поездку во Вьетнам.