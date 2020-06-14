Коронавирус в мире: последние новости о COVID-2019 к 20 июня - уничтожение заражённых норок в Дании, окончание самоизоляции премьер-министра Казахстана, правонарушение Владимира Зеленского
Фото pixabay.com, wikipedia.org
В Дании уничтожат около 11 тысяч норок из-за инфицирования коронавирусом, в Украине суд не может оштрафовать президента страны, в США заработают кинотеатры; эти и другие новости в событиях дня на Сиб.фм.
К 20 июня количество заражённых коронавирусной инфекцией в мире составило 8 497 718 человек, из которых 454172 — умерли, 4 166 096 — выздоровели.
Ниже приведена таблица со статистическими данными по трем странам, в которых выявлено больше всего зараженных COVID-2019.
|ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАРАЖЕННЫХ
|ПРИРОСТ ЗА СУТКИ
|ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УМЕРШИХ
|ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ВЫЗДОРОВЕВШИХ
|МИР
|8 497 718
|142039
|454172
|4 166 096
|США
|2 191 052
|271162
|118 434
|599115
|БРАЗИЛИЯ
|978 142
|22765
|47 748
|534580
|РОССИЯ
|569 063
|7972
|7 841
|324406
Уничтожение заражённых норок в Дании
Ветеринарные службы Дании решили уничтожить 11 тысяч норок на одной из ферм в стране. Коронавирус у зверей обнаружили после того, как был инфицирован один из сотрудников компании-заводчика. Дания является самым крупным в мире производителем шкурок этих животных.
"Все норки на ферме, на которой обнаружен вирус, будут забиты для предотвращения распространения заболевания", — цитирует чиновников информационное агентство Reuters.
Окончании самоизоляции премьер-министра Казахстана
В Казахстане премьер-министр страны Аскар Мамин вышел из двухнедельного карантина. Тест чиновника на коронавирус показал отрицательный результат.
"Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин вышел из режима самоизоляции по истечении необходимого срока в соответствии с протоколом диагностики коронавирусной инфекции. По результатам повторного контрольного теста на COVID-19 получен второй отрицательный результат", — написала руководитель пресс-службы премьер-министра Казахстана Зарина Нурланова.
Юридическая коллизия в отношении Зеленского
Хмельницкий городской районный суд приостановил дело в отношении президента Украины Владимира Зеленского, который нарушил карантин. Это вызвано необходимостью разъяснить норму конституции о неприкосновенности главы государства.
Главу Украины вместе с руководителем президентского офиса Андреем Ермаком и другими представителями власти поймали за распитием кофе внутри кафе в Хмельницком, что нарушает карантин. Зеленский заявил, что готов понести ответственность за правонарушение.
Возобновление работы крупнейшей сети кинотеатров в США
В США крупнейшая сеть кинотеатров AMC Theatres откроет большую часть залов уже 15 июля. В стране возобновят работу 450 кинотеатров. Остальные 200 залов начнут функционировать в ближайшие месяцы.
Сначала зрителям покажут старые фильмы, постепенно возвращаясь к привычному режиму работы. По планам, 24 июля в кинотеатрах AMC состоится премьера картины режиссера Ники Каро "Мулан" (Mulan, 2020). Чтобы снизить распространение коронавируса, число мест сократят на 30%, увеличат перерывы между сеансами, в залах несколько раз в день будут проводить дезинфекцию.
Напомним, 19 июня стало известно, что новосибирец пытается отсудить 500 тысяч рублей за сорванную из-за коронавируса поездку во Вьетнам.
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