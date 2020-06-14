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Крупный пожар на центральном рынке Новосибирска: что известно прямо сейчас

вчера 23:06

Фото и видео Сиб.фм

В Новосибирске загорелся торговый дом, который примыкает к центральному рынку; его тушили больше 50 человек, а огонь едва не перекинулся на соседние здания.

Пожар в районе центрального рынка в Новосибирске удалось локализовать. Об этом сообщает начальник пресс-службы регионального ГУ МЧС Павел Винаков.

«В 22:33 открытое горение ликвидировано. В настоящий момент проходит проливка мансардного этажа. Проводится работа для полной ликвидации пожара», — сказал он.

Как ранее сообщал Сиб.фм возгорание произошло в одном из павильонов на улице Мичурина, 12а. Этот объект примыкает к центральному рынку. Внутри расположены десятки отделов по продаже сотовых телефонов, бытовой техники и различные заведения общепита.

Также Сиб.фм удалось пообщаться с владельцем ресторана Austria, который расположен по тому же адресу.

«Стекляшка горит рядом с нами. Там уже крыша провалилась, горим со всех сторон! До нас тоже добраться может», — сказал хозяин заведения.

Позже представители экстренных служб внесли ясность — распространения огня на другие объекты удалось избежать. Ликвидацией возгорания занимались больше 50 человек личного состава и не меньше 15 единиц техники.

Огонь охватил площадь около 250 квадратных метров. Тушение было осложнено конструкцией здания, добавили в ведомстве.

Сейчас спасатели продолжают работать на месте происшествия.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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