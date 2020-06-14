Новое пособие для родителей-одиночек: кому положена выплата

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Новое пособие для отцов и матерей одиночек предлагает ввести Национальный родительский комитет; как следует из предложения, внесенного в Госдуму и Правительство РФ, ежемесячное пособие должны получать матери и отцы, воспитывающие детей в одиночку.

По словам председателя НРК Ирины Волынец, родители, воспитывающие детей в одиночку, остались без выплат, положенных семьям с детьми.

Соответствующая инициатива направлена в Госдуму и в правительство. Если закон примут, размер пособия составит не менее двух прожиточных минимумов на каждого члена семьи.

Кто сможет получить новое пособие для отцов и матерей-одиночек:

Как сказано в предложении НРК, даже с учетом мер поддержки из-за коронавируса, родители-одиночки до сих пор относятся к социально незащищенным группам населения. По мнению авторов предложения, матери или отцы, воспитывающие детей в одиночку, смогут получать до конца 2020 года не менее двух прожиточных минимумов. Все остальные льготы и пособия, положенные семьям с детьми, также сохранят свою силу.

К одиночкам в России относятся мужчины и женщины, воспитывающие детей без второго родителя. Это может быть кончина второго родителя, лишение его родительских прав, признание умершим. Развод с передачей ребенка матери или отцу не влечет возникновение статуса родителя-одиночки, новое пособие таким родителям не положено.

Размер нового пособия для матерей-одиночек:

Размер нового пособия должен составлять не менее двух прожиточных минимумов на члена семьи.

Уровень прожиточного минимума отличается в зависимости от региона. Так, в Москве он составляет 16 843 рублей, в Подмосковье — 12 272 рублей, в целом по стране — 10 609 рублей.

Решение по поводу инициативы о пособии матерям и отцам-одиночкам пока не принято.

Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал, как исправить заявление, если допущена ошибка в реквизитах при оформлении новых детских пособий.