Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Господдержка для малого бизнеса под 2%. Получить

Новое пособие для родителей-одиночек: кому положена выплата

сегодня 06:32

Фото Pixabay.com

Новое пособие для отцов и матерей одиночек предлагает ввести Национальный родительский комитет; как следует из предложения, внесенного в Госдуму и Правительство РФ, ежемесячное пособие должны получать матери и отцы, воспитывающие детей в одиночку.

По словам председателя НРК Ирины Волынец, родители, воспитывающие детей в одиночку, остались без выплат, положенных семьям с детьми.

Соответствующая инициатива направлена в Госдуму и в правительство. Если закон примут, размер пособия составит не менее двух прожиточных минимумов на каждого члена семьи.

Кто сможет получить новое пособие для отцов и матерей-одиночек:

Как сказано в предложении НРК, даже с учетом мер поддержки из-за коронавируса, родители-одиночки до сих пор относятся к социально незащищенным группам населения. По мнению авторов предложения, матери или отцы, воспитывающие детей в одиночку, смогут получать до конца 2020 года не менее двух прожиточных минимумов. Все остальные льготы и пособия, положенные семьям с детьми, также сохранят свою силу.

К одиночкам в России относятся мужчины и женщины, воспитывающие детей без второго родителя. Это может быть кончина второго родителя, лишение его родительских прав, признание умершим. Развод с передачей ребенка матери или отцу не влечет возникновение статуса родителя-одиночки, новое пособие таким родителям не положено.

Размер нового пособия для матерей-одиночек:

Размер нового пособия должен составлять не менее двух прожиточных минимумов на члена семьи.

Уровень прожиточного минимума отличается в зависимости от региона. Так, в Москве он составляет 16 843 рублей, в Подмосковье — 12 272 рублей, в целом по стране — 10 609 рублей.

Решение по поводу инициативы о пособии матерям и отцам-одиночкам пока не принято.

Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал, как исправить заявление, если допущена ошибка в реквизитах при оформлении новых детских пособий.

Автор:
Олеся Сметанникова

1

Теги

пособия

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

80320
Алкоголизм зависит от группы крови: учёные сделали сенсационное открытие
78940
Пособие на ребёнка до 1,5 года увеличили вдвое: когда заплатят по-новому
40737
В России выявлено 8 248 новых случаев коронавируса: оперштаб
38892
В свидетельстве о смерти – COVID-19: от коронавируса в Новосибирске умерли 60 человек
34053
7843 человека в России заразились коронавирусом за сутки
29366
Путин предложил помочь работающим пенсионерам
28368
Выплата 10000 на ребёнка: Совет Федерации просит увеличить возраст получателей пособия до 18 лет