Пожар на центральном рынке Новосибирска: фоторепортаж Сиб.фм с места происшествия

Фото и видео Екатерины Красиковой/Сиб.фм

В Новосибирске пожарные продолжают работу по полной ликвидации возгорания в районе центрального рынка; Сиб.фм побывал на месте происшествия и публикует фото и видео тушения крупного пожара в центре города.

Пожарным удалось локализовать крупное возгорание в торговом доме, примыкающем к центральному рынку Новосибирска. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС вечером 19 июня. Ранее Сиб.фм сообщал, что около 21:00 на улице Мичурина, 12а загорелся павильон — дым был виден за сотни метров.





Как сообщили в МЧС, площадь пожара составила около 250 квадратных метров. Возгорание происходило на 3, 4 и мансардных этажах.

«Тушение возгорания осложнялось конструктивными особенностями здания, наличием горючего утеплителя в конструкциях мансардного этажа, а также сильным задымлением помещений. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности, созданы несколько боевых участков, работа которых направлена на защиту соседних строений и проверку наличия людей внутри здания», — прокомментировали в ведомстве.

На месте работали больше 62 человека личного состава и не меньше 15 единиц техники. Локализация пожара произошла около 22:30 по местному времени. Тогда спасатели смогли ликвидировать открытое горение. Пожарные приступили к проливке территории и очагов тления.





Пока пожарные занимались тушением возгорания, Сиб.фм удалось связаться с владельцем ресторана Austria, который находится в том же здании. Хозяин заведения не на шутку испугался — огонь в любой момент мог перекинуться и на его помещения. Впрочем, спустя некоторое время в МЧС отчитались, что спасатели смогли остановить распространение огня.

Несмотря на то, что на крыше уже не видны языки пламени, работы по полной ликвидации пожара продолжаются. Спасатели тщательно заливают всю поверхность крыши, которая стала очагом возгорания.

Пострадавших при пожаре нет, добавили в МЧС. Как отмечает корреспондент Сиб.фм с места происшествия, вокруг собралось очень много людей. Некоторые из них уже устроили какое-то локальное веселье. Вероятно, сделка по продаже машины проходила на фоне пожара и под сопровождение сильного запаха гари.

На момент публикации материала работы по окончательной ликвидации возгорания продолжаются.