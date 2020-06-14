Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Господдержка для малого бизнеса под 2%. Получить

Краснов назначил нового районного прокурора в Новосибирске

вчера 22:51

Фото sib.fm

В Новосибирске новый районный прокурор; соответствующий приказ о назначении подписал генеральный прокурор РФ.

Старший советник юстиции Олег Алексеев назначен на должность прокурора Заельцовского района Новосибирска. Об этом сообщается на сайте сайте прокуратуры Новосибирской области.

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов подписал соответствующий приказ о назначении.

Олег Алексеев окончил Томский государственный университет по специальности “юриспруденция” в 2003 году. Работал в должности следователя, а затем – старшего следователя прокуратуры советского района Новосибирска.

Последнее место работы Алексеева, до назначения – старший прокурор отдела по надзору за следствием в органах ГУ МВД РФ по Новосибирской области, заместитель прокурора Новосибирска.

Напомним, 18 июня прокуратура выявила нарушения в поставках медоборудования в Новосибирской области.

Автор:
Виталий Ягодин
Журналист

0

Теги

прокуратура

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

80320
Алкоголизм зависит от группы крови: учёные сделали сенсационное открытие
78940
Пособие на ребёнка до 1,5 года увеличили вдвое: когда заплатят по-новому
40737
В России выявлено 8 248 новых случаев коронавируса: оперштаб
38892
В свидетельстве о смерти – COVID-19: от коронавируса в Новосибирске умерли 60 человек
34053
7843 человека в России заразились коронавирусом за сутки
29366
Путин предложил помочь работающим пенсионерам
28368
Выплата 10000 на ребёнка: Совет Федерации просит увеличить возраст получателей пособия до 18 лет