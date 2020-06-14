Краснов назначил нового районного прокурора в Новосибирске

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В Новосибирске новый районный прокурор; соответствующий приказ о назначении подписал генеральный прокурор РФ.

Старший советник юстиции Олег Алексеев назначен на должность прокурора Заельцовского района Новосибирска. Об этом сообщается на сайте сайте прокуратуры Новосибирской области.

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов подписал соответствующий приказ о назначении.

Олег Алексеев окончил Томский государственный университет по специальности “юриспруденция” в 2003 году. Работал в должности следователя, а затем – старшего следователя прокуратуры советского района Новосибирска.

Последнее место работы Алексеева, до назначения – старший прокурор отдела по надзору за следствием в органах ГУ МВД РФ по Новосибирской области, заместитель прокурора Новосибирска.

Напомним, 18 июня прокуратура выявила нарушения в поставках медоборудования в Новосибирской области.