Аналитики назвали самую высокооплачиваемую вакансию июня в Новосибирске

Фото Михаила Докукина/Сиб.фм и Густаво Зырянов/Сиб.фм

В Новосибирске назвали самую выгодную вакансию июня; работать можно на удалёнке.

Аналитики HH назвали самые высокооплачиваемые предложения на рынке труда в июне. Большинство из них – в Москве и Санкт-Петербурге.

Так в столице на зарплату 300 тысяч рублей в месяц ищут генерального директора. Чуть меньше – 280 тысяч предлагают коммерческому директору.

В Московскую область за 240 тысяч рублей приглашают врача анастезиолога-реаниматолога в инфекционный госпиталь.

Самой высокооплачиваемой вакансией июня в Новосибирске стала вакансия продуктового data-аналитика.

За 100 тысяч рублей в месяц претендент должен обладать опытом работы от одного до трёх лет, опыт работы в роли data-аналитика или продакт-менеджера, а также готовность брать нечеткие задачи, расширяя зону ответственности. Работать можно на удалёнке.

Напомним, в начале июня стало известно о средней зарплате в Новосибирской области.