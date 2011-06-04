Больше 200 самарцев пострадали от укусов энцефалитных клещей

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За минувшую неделю в больницу обратились больше 400 человек после укусов клеща; 215 насекомых оказались переносчиками энцефалита.

За минувшие 7 дней в результате укусов клещей попали в больницу 402 человека. Такую информацию передаёт региональный Роспотребнадзор. Как сообщает sova.info, среди пострадавших — 117 детей.



По сообщениям ведомства, по данным на 15 июня, всего обследование на зараженность клещевым энцефалитом прошел 4131 насекомое. 215 из них содержали антиген вируса.



Кроме того, 3546 экземпляров обследовали на инфицированность боррелиями. В 240 случаях была обнаружена ДНК инфекции.



В общей сложности за сезон 2020 года в Самарской области от укусов клещей пострадали 4450 человек, из них 1551 ребенок.

Напомним, на прошлой неделе в регионах Сибири увеличилось количество случаев нападения клеща на человека.