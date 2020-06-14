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Четыре пациента с коронавирусом умерли за сутки в Алтайском крае

сегодня 11:01

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Алтайском крае зарегистрирован рекорд суточной смертности от коронавируса; умерли сразу четыре пациента.

Четверо зараженных коронавирусом жителей Алтайского края скончались за сутки, число летальных исходов среди заболевших достигло 49, сообщает региональный оперштаб по противодействию COVID-19.

«Зарегистрировано четыре смертельных случая. Всего скончались – 49 взрослых, в том числе 27 случаев от COVID-19, 19 случаев – иные причины смерти, 3 случая находятся на экспертизе», — говорится в сообщении оперативного штаба.

За сутки в Алтайском крае выявили 75 новых заболевших коронавирусом. В Барнауле – 30 человек, Михайловском районе – 18, Ребрихинском районе – 14, Тальменском районе – 4, Рубцовске – 2, Новоалтайске, Славгороде, Егорьевском, Залесовском, Курьинском, Троицком, Панкрушихинском районах — по одному человеку.

Напомним, в Новосибирске на утро 20 июня было зарегистрировано 65 смертей от коронавируса.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Алтайский край
коронавирус

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